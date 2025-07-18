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    台中清水國兒運動中心完工一延再延 市府：預計9月試營運

    清水國民暨兒童運動中心預計九月試營運。（記者張軒哲攝）

    清水國民暨兒童運動中心預計九月試營運。（記者張軒哲攝）

    2025/07/18 09:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水國民暨兒童運動中心試營運之日一延再延，原訂去年完工啟用，本來預定8月試營運，台中市府今日指出，清水國運中心由營運廠商辦理後續設施設備進駐，相關設施將陸續引入，預計今年9月試營運。

    清水國兒運動中心原本是清水運動公園，座落於中央路、鎮政路交叉口，交通便利且鄰近台中港特定區，腹地寬敞。在前市長胡志強任內編列2億元的工程，但一直遲遲未能開工，盧秀燕上任後，2020年追加預算4億7千萬元，隔兩年到了2022年1月才開工。

    清水國運中心外觀工程已完工，室內有一處寬敞露天中庭，可結合地方舉辦市集或表演活動，受到海線居民期待，但運動局追加進行親子館與新鑿深水井的變更設計，試營運日期往後延。市議員楊典忠表示，清水國民運動中心4月與促參廠商阿堤斯股份有限公司簽約，到現在已經3個月，廠商還未進場室內裝修，健身器材設備也都還沒進場，恐怕9月要開幕營運還是個未知數。

    市民陳先生說，台中市很多國民運動中心把羽球場與籃球場規劃為綜合運動場，清水國兒運動中心一樣連在一起，中間以圍網隔開，兩項運動同時進行時會互相干擾，甚至影響運動安全。

    運動局說明，為提供海線市民更多元的運動服務網絡，市府推動興建「清水國民暨兒童運動中心」，近期已完成驗收點交，由營運廠商辦理後續設施設備進駐，相關設施將陸續引入，預計今年9月試營運。

    清水國民暨兒童運動中心設有標準泳池。（記者張軒哲攝）

    清水國民暨兒童運動中心設有標準泳池。（記者張軒哲攝）

    清水國民暨兒童運動中心將羽球場與籃球場規劃為綜合運動場。（記者張軒哲攝）

    清水國民暨兒童運動中心將羽球場與籃球場規劃為綜合運動場。（記者張軒哲攝）

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