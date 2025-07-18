薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」 專家：海警擦邊球、嚴防大雨

吳聖宇發文指出，薇帕颱風在雲圖上的外觀看起來很壯觀，夾帶豐沛季風水氣的系統，具有季風低壓的特質，環流寬廣、外圍風力強大。他也笑稱是「微怕颱風」、「這麼大隻有點令人害怕」。（圖擷自臉書）

2025/07/18 09:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今晨薇帕颱風成形，今天下半天至週日上半天會最接近台灣，目前路徑預測，非常接近發佈海上颱風警報的警戒區域。專家也形容「薇帕是很『水』的女人」，並指颱風外圍環流將帶來大雨，且雨害會比風害來的更加明顯，包含宜花東、恆春皆須嚴防大雨，在颱風遠離前雨量會非常可觀。

天氣職人吳聖宇發文指出，薇帕颱風在雲圖上的外觀看起來很壯觀，夾帶豐沛季風水氣的系統，具有季風低壓的特質，環流寬廣、外圍風力強大。他也笑稱是「微怕颱風」、「這麼大隻有點令人害怕」

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吳聖宇也說明，目前預報路徑有往北微調，是標準的海上警報擦邊颱，會不會真的發海上警報就要看今天的路徑預報變化而定。不過大方向還是趨向廣東海面，預計東半部的降雨今天就會逐漸開始，明後天來到降雨高峰，尤其花東地區、恆春半島要注意豪大雨，台灣南北兩端則要注意強陣風現象。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署今晨02時颱風情資顯示，薇帕颱風的運動路徑有略向北調整，非常接近我們發佈海上颱風警報的警戒區域。隨著薇帕颱風向西北方向前進，其外圍環流逐漸接近我們陸地。預估最接近台灣的時間，會落在今天下半天至週日上半天；跟上一個颱風丹娜絲相比，這次雨害會比風害來的更加明顯，請注意預先防範！

「林老師氣象站」說明，今日起各地天氣將轉為不穩定，降雨機會增高；尤其是迎風面的東部（包含宜花東）、東南部及南部都是薇帕颱風可能帶來的降雨熱區，提醒大家，山區降雨會非常的顯著。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，依照最新的預報，薇帕颱風直撲台灣的機率很低，但從巴士海峽通過時，寬廣的外圍環流，還是會帶來大雨！根據氣象署最新的雨量預報，明晚至後天是薇帕離台灣最近的時候，東半部、恆春半島將直迎外圍環流帶來的東南風，天氣非常糟，預計雨量會非常可觀！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，預計東半部的大雨，將會下到週日、颱風遠離為止，之後就要看有沒有新的熱帶系統再出現了。至於西半部，這次很明顯被山脈屏障，被颱風外圍環流干擾的程度不大，整體說來，應該能平安渡過。

「林老師氣象站」指出，薇帕颱風的運動路徑有略向北調整，非常接近我們發佈海上颱風警報的警戒區域。預估最接近台灣的時間，會落在今天下半天至週日上半天；跟上一個颱風丹娜絲相比，這次雨害會比風害來的更加明顯。（圖擷自臉書）

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