不只薇帕颱風！吳德榮：下週熱帶系統發展 侵襲北台機率達50％

輕颱薇帕路徑潛勢預報。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/18 09:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於18日凌晨2時發展為輕度颱風「薇帕」（WIPHA），並以每小時26公里速度，向西北轉西進行。對此，氣象專家吳德榮表示，18日西半部晴朗午後雨，下午起薇帕外圍水氣移入，東半部局部陣雨；19至20日外圍環流影響，東半部及屏東有大量降雨潛勢。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授級專業技術人員吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式（ECMWF）顯示，18日到22日薇帕中心通過巴士海峽進南海，登陸廣東，發布海上颱風警報機率較低，但不能完全排除。

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吳德榮說，21日到24日各國模式顯示，季風低壓內還有另一熱帶系統發展，不乏「來者不善」、具「嚴重威脅」的模擬路徑。歐洲系集模式50次的模擬亦顯示，北台灣被侵襲機率最高達50%。各國模式持續調整中，應密切觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，18日西半部晴朗午後雨、仍炎熱，注意防曬、防中暑，下午起颱風外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。氣溫方面，北部25至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部23至35度。

吳德榮並稱，最新模式模擬顯示，19至20日颱風通過巴士海峽進南海，外圍環流影響，西半部轉有陣雨，東半部及屏東有大量降雨潛勢；21日到24日則與季風低壓挾帶大量水氣，及另一熱帶系統在其內發展及動向有關，台灣因此容易遭遇致災天氣，但仍須進一步觀察確切演變。

左圖最新歐洲系集模式，今日至下週二（18至22日）的模擬路徑路徑顯示，「薇帕」中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。右圖最新（17日20時）歐洲系集模式（ECMWF），下週三（23日）20時暴風圈侵襲機率圖顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。（圖取自「洩天機教室」）

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