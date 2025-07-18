司律國考電腦化計畫啟動 劉孟奇：盼2年內上路

考選部長劉孟奇（左）表示，司律國考電腦化計畫啟動，盼2年內上路。（記者黃筠軒攝）

2025/07/18 10:20

〔記者林曉雲／台北報導〕數位化時代，國家考試也面臨數位測驗的需要和挑戰。考選部長劉孟奇上本報「官我什麼事」專訪時透露，預計在2年內推動司法官與律師國考電腦化，正尋求與全國10所大學合作，在電腦化測驗試場，配備專用發電機，使每台電腦具備「重新啟動可無損資料」的功能，穩定風險控管機制，完成基礎防災測驗系統建置，2年內推動司律考試電腦化。

劉孟奇表示，現在沒有人手寫訴狀，立法院因此一直要求推動司律考試電腦化，但因為律師與司法官屬於高風險的相互競爭型考試，採階段篩選方式，每階段篩掉3分之1，最後只剩3分之1，一旦考場因斷電或斷網，而無法補考，將影響整場考試的公平性。

請繼續往下閱讀...

此外，劉孟奇表示，考選部與衛福部合作，推動護理師國考改革，強調測驗重點在於應試者是否具備「進入職場即能安全上手」的能力，預計投入約台幣2至3千萬元，檢討護理師的考題方向，因測驗目的是為了確保能「安全執業」，因此不會出把人考倒的「刁難之題」，題目將聚焦在核心職能與實務常見情境，預計1至2年內完成翻新，以減少不必要的壓力，也提高護理考試與臨床實務的連結。

劉孟奇進一步表示，考選部負責600個類科，每年2000多科考試，很難建立夠大的題庫量，但仍會爭取預算，明年計畫先將護理師考試的題庫量提高到1比8，亦即出1題，題庫中有8題可挑選。

劉孟奇也表示，典試法規定7種考試方式，包括筆試、口試、資歷審查、體能測驗等，即便警察和引水人之體能測驗也不同，地方特考選才則要契合當地需求，考試引導教學，教、考、用互相「對準」很重要，例如新增「植物診療師」國考，考選部即和農業部、大學共商，今年8月就要舉辦第一次植物診療師考試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法