鐵飯碗生鏽？劉孟奇：公務員考試錄取不足 3類科占9成

考選部長劉孟奇坦言，少子女化加上民間攬才競爭力強，報考人數確實在下降，但錄取不足的問題集中在特定技術類科。（記者黃筠軒攝）

2025/07/18 10:10

〔記者林曉雲／台北報導〕鐵飯碗生鏽了？參加公務人員考試的人數近年呈現下滑趨勢，高普考10年前逾10萬人報名，但近年已降到7萬人以下，並出現錄取不足額情況。考選部長劉孟奇上本報「官我什麼事」專訪時坦言，少子女化加上民間攬才競爭力強，報考人數確實在下降，但錄取不足的問題「非普遍性」，而是集中在特定技術類科，以土木工程、機械及電力為重災區，三者合計占錄取不足總額之90％。

劉孟奇指出，「報考人數降低」和「錄取不足額」是不同的事情，公務員考試有600個類科，113年總開缺數約5600個，錄取不足的名額約360人（約6％），其中90％不足額集中在土木工程、機械工程及電力工程，鐵道局及台鐵公司招不足的土木工程人才即重災區。

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劉孟奇進一步分析，土木工程在2022年需用名額290人，足額錄取，但2023年需用名額增至467個人，即使錄取332人、比上一年多，仍產生135個缺額，2024年缺額再增加至173個，並不是考生不來考而導致錄取人少，而是缺額增加太多，2024年增至675個，亦即離職的人變多，可能也跟近幾年土木工程業很景氣有關係。

劉孟奇表示，行政類科如一般行政、人事行政報考穩定，但技術類科如土木、機械、電力，是當前補人較困難的主要部分，另公職獸醫師也如此，公職獸醫師要治療大型動物如牛馬，民間獸醫師主要治療貓狗，民間市場的吸引力非常強，讓需用名額的缺口變大。

劉孟奇比喻，考選部角色如同「家庭醫生」，出問題後要進行會診，和教、考、訓、用都有關係，教育部、考選部、保訓會和用人機關都須協力，包括用人機關要提高薪水及公務員列等，以提高吸引力；考選部要檢討考試科目合理負擔，教育部則需要配套培育相關人才。

劉孟奇表示，考試院長周弘憲拜會行政院長卓榮泰後，考試院秘書長劉建忻帶著考選部和政院公共工程會共商，用人機關要強化更多的誘因，考選部更合理化考試科目，教育部有更多的培育，而公職的優勢是工作和家庭生活比較容易平衡，民間提供較高誘因和刺激，但有不少中年人報考公務員，包括土木工程類科，有技術有經驗，在外面走了一圈後，轉跑道想投入公眾服務。

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