各地炎熱高溫恐破36度 薇帕颱風今晨生成 不排除發布海上警報

氣象署持續對新北至苗栗等4縣市發布高溫資訊，預估西半部高溫約33至35度，東半部高溫約30至32度，尤其新北市及桃竹苗有局部36度以上高溫發生的機率。（資料照）

2025/07/18 06:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今晨2時發展為編號第6號輕度颱風薇帕（國際命名WIPHA），中心位於鵝鑾鼻東南方710公里，向西北轉西進行，預計將以通過呂宋島北端沿海至巴士海峽後進入南海，再朝廣東海面的機率較高，今天（18日）下半天至明天（19日）最接近台灣，未來路徑及強度仍有不確定，若路徑偏北或暴風圈擴大，不排除有發布海上颱風警報的可能性。

今日天氣方面，受颱風外圍環流影響，環境為偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區午後有局部大雨發生的機率。

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今日氣溫方面，氣象署持續對新北至苗栗等4縣市發布高溫資訊，其中苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市、桃園市、新竹縣為黃色燈號。預估西半部高溫約33至35度，東半部高溫約30至32度，尤其新北市及桃竹苗有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約26至28度。

氣象署表示，受颱風外圍環流影響，今下午起新北市、桃園市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，今日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，隨著颱風接近，沿海風浪將明顯增大，非必要請避免前往海邊活動。

氣象署提醒，今（18）日清晨至上午馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、日颱風外圍環流影響，水氣最多，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其花、東山區有局部豪雨以上等級發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一至四受低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下週二至四北部地區亦有短暫陣雨或雷雨。

下週三、四風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日受低壓帶影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 40 33 ~ 40 32 ~ 38 29 ~ 36

氣象署指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今晨2時發展為編號第6號輕度颱風薇帕，今天（18日）下半天至明天（19日）最接近臺灣，未來路徑及強度仍有不確定，不排除有發布海上颱風警報的可能性。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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