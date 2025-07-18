07/18 各報重點新聞一覽

罷免國民黨立委魯明哲的罷團接獲民眾通報，發送家戶信箱的罷免公報及理由書，竟夾帶魯明哲的反罷免文宣。 （「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」團隊提供）

2025/07/18 06:51

自由時報

罷免公報夾帶反罷魯明哲文宣 接獲告發 桃檢分案調查

罷免投票日將至，桃園市罷免第三選區（中壢區）國民黨立委魯明哲的「破蛋除魯」團隊接獲民眾通報，原應只收到投遞罷免公報及理由書，竟夾帶魯的反罷免文宣發送家戶信箱，罷魯案領銜人羅怡雯痛斥「這非疏失，是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平」；桃市副市長兼選委會主委蘇俊賓說，對於少數里鄰長不適宜的作法，會移送法辦；桃園地檢署稱，已接獲檢舉告發，分案調查中。

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美擬禁中國技術、設備通訊海纜連接美國 聯邦傳播委員會：中國可能從事間諜活動

有鑑於中國在處理網路流量上所扮演的角色以及可能有從事間諜活動之虞，美國聯邦傳播委員會（FCC）十六日表示，該會擬採行法規，禁止企業將內含中國等外國對手的技術或設備的海底通訊電纜，連接到美國。

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百富吸金182億 首腦判10年2月 國安會退休父助攬客 逾3千人受害

百富資本控股公司負責人儲開軒，被控未經核准銷售兩檔澳洲基金，對外宣稱保證還本，年息達六點五％至十二％，七年間吸金五億九千萬美元（約合新台幣一八二億元），受害人逾三千人，台北地方法院依違反銀行法將儲開軒判刑十年二月，其父、國安會會計室退休主任儲國衡判三年十月徒刑，百富財富管顧公司判處罰金一億元、百富環球策略資產公司罰金三千萬元。

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聯合報

蔣萬安：一家人槍口不對內 團結不是用講的

北部城鎮韌性演習昨登場，台北市長蔣萬安致詞時，當著賴清德總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」、「理性務實的決策者絕不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。賴清德一臉鐵青，隨後致詞也回擊團結要有反共、反併吞、護主權的共同信念，進而形成反共護台的具體行動。

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3982億 台積Q2獲利創新高 每天賺逾44億元

不畏美國對等關稅逆風，台積電不僅第二季大賺三九八二點七億元，創下史上單季最賺錢的一季，每股純益十五點三六元，等於每天賺進逾四十四億元，董事長魏哲家更透露，AI（人工智慧）晶片客戶下半年需求強勁，全年營收增幅可達百分之卅。法人透露，以此趨勢台積電今年營收、獲利仍將再繳出亮眼成績。

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中國時報

桃園擺拍罷免公告夾文宣惹議

民進黨祕書長林右昌17日爆料，桃園市選委會的罷免公告竟與國民黨立委魯明哲的反罷免文宣放在一起、投遞至民眾信箱，要求桃園市政府、市選委會查明並懲處究責。同一時間，綠委王義川在社群PO出照片，桃園市選委會調查後，已將中壢明德里長陳朝福、拍照的葉姓鄰長及投遞信箱的忠義里沈姓鄰長，由警方函送桃園地檢署偵辦，全案由檢方偵辦中。

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川普變得最溫和 舖陳川習會

外界關注美國總統川普與中國領導人習近平何時會面？美媒報導，知情人士透露，為促成「川習會」並與中國達成貿易協議，川普近期與官員開會時，已成為對中國「最溫和」的聲音，以國安為由實施的晶片出口管制政策，也出現髮夾彎。報導並指出，為進一步緩和美中的緊張關係，美國有意再讓關稅休兵3個月。

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中國可能有從事間諜活動之虞，美國聯邦傳播委員會擬禁止企業將內含中國等外國對手的技術或設備的海底通訊電纜，連接到美國。圖為懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

百富吸金182億起訴13人，負責人儲開軒父親、國安會會計室退休主任儲國衡判3年10月徒刑。（資料照）

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