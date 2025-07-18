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    全國優質東方美人茶評鑑 文新製茶廠謝來英奪特等獎

    文新製茶廠的謝來英奪下今年全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由兒子鍾承泰代表領獎（右三）。（龍潭區農會提供）

    文新製茶廠的謝來英奪下今年全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由兒子鍾承泰代表領獎（右三）。（龍潭區農會提供）

    2025/07/18 00:09

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府農業局主辦2025年全國優質東方美人茶評鑑比賽，由各縣市農會推薦報名，總參賽點數391點，共計3910台斤茶葉，為期3天評鑑，昨（17日）由桃園龍潭茶農、文新製茶廠的謝來英奪下今年特等獎，她因故未出席，由25歲兒子鍾承泰領獎，鍾承泰說「他跟媽媽都很驚訝獲得特等獎殊榮。」

    鍾承泰說，媽媽獲獎，他與有榮焉，他自己也獲2項頭等獎、4項二等獎，媽媽現在帶工人採茶居多，種茶、做茶工作主要由他負責，參賽關係，媽媽跟他分開報名，往昔父親過世，他19歲就接家業，東方美人茶種植品種皆是「青心大冇」，走精緻路線，品質相對好掌握，1個半月產量約250多台斤，茶的好壞，一部分看天吃飯，像今年小綠葉蟬比去多，增加著涎機會，得以讓蜜香更濃烈，且茶的質量夠，經得起精緻烘培，讓口感喝起來很滑順，茶廠面積5公頃多，在茶園管理上，也累積一定技術跟經驗，感謝眾多桃竹苗地區的茶農前輩，平時不藏私地交流分享種茶經驗。

    賽事聘請農業部茶及飲料作物改良場專家擔任評審，副場長邱垂豐表示，今年雨水充足，氣候悶溼熱，有利小綠葉蟬刺吸著涎，茶葉的品質為佳，香氣及滋味也會非常好，從外觀、水色、香氣、滋味及葉底等指標，品質較往年為佳，期許國人支持在地產業，讓茶業永續發展。

    龍潭區農會總幹事湯明吉表示，農會承辦此項比賽已邁入第15年，市府的支持與推廣，及茶改場的技術指導、專業暨嚴格評鑑過程，讓「全國東方美人茶」是深具「品質、品牌及口碑」的國寶好茶。

    文新製茶廠的謝來英（右）奪下今年全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，左為兒子鍾承泰。（龍潭區農會提供）

    文新製茶廠的謝來英（右）奪下今年全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，左為兒子鍾承泰。（龍潭區農會提供）

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