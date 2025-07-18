高雄暑假6開放性海域設救生站 出動無人機巡弋守護安全

旗津海水浴場是高雄消暑勝地。（資料照，觀光局提供）

2025/07/18 00:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鼓勵民眾從事水上活動，愛河、蓮池潭、西子灣、愛河灣成為遊憩熱區，另針對旗津海水浴場等6處開放性海域，暑假設置救生站，還出動無人機，以高視角巡弋海域，守護民眾戲水安全。

市府統計，高雄去年救溺案件93件，今年上半年救溺53件，總計38人死亡、18人獲救，以愛河水域20件最多，有12人死亡、8人獲救，大多失足、不明原因溺水，其次為私人魚塭7件7人死亡、澄清湖5件5人死亡。

請繼續往下閱讀...

消防局暑假針對6處民眾喜愛戲水的開放性海域設置救生站，包括旗津區海水浴場、林園區海洋濕地公園、梓官區蚵仔寮漁港旁沙灘、永安區新港漁港旁沙灘、彌陀區海岸光廊及茄萣區海岸復育公園，由消防人員平日巡邏，假日結合民力團體救生員，共同設立駐點守護安全。

消防局更推動智慧化搜救，運用無人機巡弋，一旦發生突發狀況，人員緊急下水救援，還能輔助人力救援，透過影像辨識技術，強化水面搜尋範圍，今年上半年出動無人機救溺4件，水面搜尋溺者，加快搜救效率，提升整體水域安全防護能量。

消防局近年也配發消防人員全新救生衣、潛水裝備，並採購無人機、遙控動力救生圈，以及水下無人機等科技裝備，強化科技救災，提升搜救量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法