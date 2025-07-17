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    溪北復電 台電人員骨裂忍痛搶修 總統7/18赴新營區處感謝辛勞

    台電北北、北西、苗栗、桃園、屏東、宜蘭6個支援區處，在北門區執行建桿作業。（台電新營區處提供）

    台電北北、北西、苗栗、桃園、屏東、宜蘭6個支援區處，在北門區執行建桿作業。（台電新營區處提供）

    2025/07/17 23:32

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲重創台南溪北電力設備毀損，到今天（17日）大致都已復電，從全台各地支援搶修的台電人員和外包商完成艱巨任務，總統賴清德明天（18日）將親赴台電新營區營業處慰勤，感謝台電人員辛勞。

    有位台北市林姓台電人員從7日風災第一天，就南下支援台南北門區復電，還不慎砸傷腳掌的小拇趾導致骨裂，但他仍忍痛參與搶修10天；他說，看到很多焦急的漁民、農民都不敢問「什麼時候可以送電」，怕對台電人員造成心理壓力，讓人看了也心疼，完成復電真是一件高興的事，累得值得。

    台電新營區處表示，災後即刻啟動跨區支援機制，動員全台超過1000名搶修人力，夜以繼日投入，基本上都已復電，尚未復電部分在山區、濱海少數用戶，因道路不通、需待用戶配合改善，接下來將處理路燈部分。

    林姓台電員工7日從台北南下支援，第一天就不小心被橫擔砸到小拇趾，原本以為沒事，實在太痛，隔天才去就醫，照X光是「小拇趾骨裂」，他10天來忍痛天天上工。搶修早出晚歸，一天睡不到6小時，他說，工班每位搶修同仁幾乎眼睛都是血絲，曬到黑得發亮，多少有小傷口，但總希望盡可能搶修下一個案件，讓用戶盡快復電。

    同樣來自北市的盧姓員工指出，搶修雖然辛苦，但謝謝用戶體諒，有民眾鼓勵及支持，才能力拚完成復電任務。

    台南溪北復電，台電搶修任務艱巨。（台電新營區處提供）

    台南溪北復電，台電搶修任務艱巨。（台電新營區處提供）

    台電搶修人員將濕工作服掛在車前雨刷曬乾。（記者楊金城攝）

    台電搶修人員將濕工作服掛在車前雨刷曬乾。（記者楊金城攝）

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