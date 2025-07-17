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    7/18關聖帝君生日！6大禁忌供品曝光 準備「這類」祝壽不踩雷

    農曆6月24日（今年為國曆7月18日）是關公生日。（台中慈德慈惠堂提供）

    農曆6月24日（今年為國曆7月18日）是關公生日。（台中慈德慈惠堂提供）

    2025/07/17 23:11

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆6月24日（國曆7月18日）是關聖帝君生日，信眾會準備供品前往廟宇上香祝壽，主神供奉關公的台中市西屯區慈德慈惠堂堂主陳瑞寶表示，關聖帝君象徵忠義正氣，除幹壞事的應避免，各行各業都很適合，可以祈求遠離口舌是非、事業上貴人相助、有智慧判斷事務、出入平安行事順利。

    不過在供品準備上，儘量避開以下六大禁忌供品，千萬別上桌否則恐反效果！

    一、桃類水果：如水蜜桃、櫻桃、楊桃，因「桃」音同「逃」，有「逃跑、逃離」意味，與關公「正直無畏」、「驍勇善戰」形象相悖。

    二、酥類點心：因「酥」音近「輸」，寓意破財、敗事，具有貶低或是不好諧音。

    三、鳳梨：雖台語「旺來」意指旺旺來，但對於警消、醫護、媒體等行業，「旺」反可能象徵多事之秋，需格外小心。

    四、蓮霧：因為蓮霧內部是空心的，用來祭拜神明可能會是「一場空」，也有人認為用空心水果拜拜顯示「空心、誠意不足」。

    五、花生：花生諧音為「發生」，象徵容易生事、生變。

    六、芒果：因「芒」諧音「忙」，恐帶來煩瑣與勞碌。

    除了供品禁忌，陳瑞寶也提醒，關聖帝君主正財，不宜用來求中大樂透、威力彩等橫財，從事非法或灰色行業者也應避免祭拜，建議可準備蘋果（平安）、橘子（吉祥）、香蕉（招財）、葡萄（多子多孫）、壽桃、壽麵、清茶或素食菜餚，最重要還是一顆虔誠敬畏的心。

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