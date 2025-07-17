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    彰化芳苑鄉「漢寶中3橋」結構損壞 嘉邑行善團援建今動土

    彰化芳苑鄉漢寶中3橋年久失修，嘉邑行善團捐贈500萬元援建。（芳苑鄉公所提供）

    彰化芳苑鄉漢寶中3橋年久失修，嘉邑行善團捐贈500萬元援建。（芳苑鄉公所提供）

    2025/07/17 22:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化芳苑鄉漢寶村、通往台17線的漢寶中3橋年久失修、結構嚴重損壞，芳苑鄉公所評估重建需500萬元，卻遲遲未獲經費補助。嘉義市嘉邑行善團得知，決定捐贈500萬元援建，今（17日）動土，這也是該團體一年內在芳苑鄉捐建的第3座橋樑。

    芳苑鄉地處沿海，境內分布眾多小型橋梁，民眾需倚賴這些橋樑進出漁塭與村落，卻因地理環境與鹽害影響，橋體常提早老化。嘉邑行善團自今年1月起陸續捐資重建3座橋梁，包括文津3橋（更名為「善津橋」）、海尾橋（更名為「善尾橋」），以及今（17日）動土的漢寶中3橋（未來命名為「善堂橋」），總計捐款超過2042萬元。

    芳苑鄉長林保玲指出，漢寶中3橋已使用超過半世紀，橋體主樑混凝土嚴重剝落、鋼筋鏽蝕斷裂，結構安全亮紅燈。這座橋是當地通往台17線的要道，不僅是居民日常通勤、農作運輸的命脈，更是緊急救援的重要通路，重建勢在必行。

    「這是嘉邑行善團援建的第3座橋」林保玲感謝行善團雪中送炭，讓鄉民感受到社會溫暖，也有一條更安全、安心的回家路。她也盼望未來能有更多資源挹注偏鄉建設，縮短城鄉落差，讓民眾交通用路更有保障。

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