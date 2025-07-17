丹娜絲農損逾28億 農業部：低利貸款免息延長、設施設備補助提高

農業部今宣布擴大救助措施，包含農漁畜受損設施設備從補助5成提高到8成。（記者林宜樟攝）

2025/07/17 21:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災致全台農損累積逾28億元，為協助農民過難關，農業部今（17日）宣布低利貸款免息期間從半年延長到1年，並將溫網室、畜禽舍、堆肥舍、漁業養殖設施等農漁畜設備設施補助從5成提高到8成，並將農企業納補助，最高補助五成。

中南部等我國主要農業生產地區災損嚴重，農業部擴大救助輔導措施，經專家會議決議低利貸款延長為1年免息，放寬部分品項貸款額度與還款期限，受災農漁民既有專案農貸（含天災低利貸款）可申請延期還款2年。

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為協助農漁民復耕，農業部啟動專案輔導措施，農漁畜受損設施設備補助從5成提高到8成，並將室外水產養殖管理設施、初級加工、集貨包裝設施、發電機等納低利貸款項目。

農業部指出，因災情也影響和農民契作農企業，將提供最高5成的專案補助，9日啟動彰雲嘉南災害穀收購作業，並放寬每公頃6200公斤上限數量，依各縣近5年單位產量平均加2成計算增列收購量，按餘糧價每公斤20.6元收購，並提供每公斤烘穀包裝費2元，這些米都會轉飼料米；非彰雲嘉南區受災水稻田若無收穫價值，提供每公頃5.5萬元清園補助；公糧業者倉庫及周邊設施受損，將提供專案補助，農會補助7成，民營公糧業者補助5成。

因颱風造成電力停擺、不穩定，針對漁民在停電期間使用發電機的油料、租金或運用，將提供每戶最長7日、每日最高1萬元補助，至於增氧機、發電機、飼料桶等共通性養殖維生設備，以及受損或沉沒漁船筏主副機，將提供8成費用補助，若地方天然災害準備金若有不足，農業部將協助清運費。

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