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    漢光演習她卡手扶梯「狂倒退嚕」 網笑翻：15萬的壓力

    女子逆著手扶梯來回走，畫面讓網友笑翻。（圖擷取自Threads@linshuyun2222）

    女子逆著手扶梯來回走，畫面讓網友笑翻。（圖擷取自Threads@linshuyun2222）

    2025/07/17 21:56

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市今天下午的漢光41號實兵結合「2025城鎮韌性演習」，出現另類烏龍場面，一名女子為了避免違規走出戶外，竟在手扶梯拚命向下踩，詭異畫面讓不少網友笑翻，直呼「這是走到懷疑人生了吧」。

    網友在Threads發文張貼一段影片，影片中女子搭手扶梯時碰巧遇上演習，被卡在手扶梯與出口之間，為了不違規走出戶外而觸犯規定、遭罰款，她只能選擇逆著手扶梯不停向下踩。畫面所見，手扶梯盡頭直通戶外，她只能重複動作，彷彿陷入無限輪迴。

    影片曝光後，網友笑稱，「15萬的壓力，再難的路都能走下去」、「可以當魷魚遊戲的關卡了」、「不小心露頭被看到就15萬了，鐵腿也要撐下去」。不少人將這烏龍當作另類笑話，直呼「免付費的樓梯機」、「今日運動量已達標」。

    更有人戲稱，「超好笑他看起來好像當機卡在牆邊的NPC」、「是走錯棚，把手扶梯當健身房在用逆？」這場都市演習奇景意外成為網路笑料，也讓不少人佩服這名女子的毅力。

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