彰化和美圓環改造揭曉「這一支」 地面變三角飯糰小心開罰！

彰化和美警方提醒，白色槽化線不能跨越與停車，附近就有停車場，違規舉發就會開罰。（記者劉曉欣攝）

2025/07/17 20:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮「蛋黃區」和美圓環今年進行大變身，圓環正中央插了「超大一支」，如今答案揭曉，原來就是「電子看板」！民眾發現和美圓環柏油路面畫上白色槽化線，變成超可愛「醃梅子飯糰」，但警方提醒，槽化線不能停車或是跨越，一旦違規舉發就會開罰。

和美鎮長林庚壬表示，「和美圓環」是和美鎮重要地標，也是往來交通要道的中心，鄰近和美國小、和中廣場與市場，很高興這次改造引發話題，如今電子看板已經啟用，不再是黑黑的一支。電子看板的內容以縣政或是鎮內的活動為主，像是垃圾分類宣導，或是近期全縣重大活動，讓路過民眾都可以知道和美鎮第一手消息。

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林庚壬指出，「和美圓環」這次改造，也在地上劃設白色槽化線，這是配合交通專業單位的規劃，避免民眾把圓環周邊當作停車場，由於圓環附近就有停車場，希望民眾守法，不要違停。

不過，有眼尖的民眾發現，「和美圓環」經過改造，閃亮亮的電子看板，如同成為繁忙人潮與車潮的一座燈塔，但圓環所劃的白色槽化線不是圓形，卻是三角型，有夠像是三角飯糰，加上中央那超大一支電子看板，秒變「醃梅子飯糰」。

和美警分局呼籲，槽化線是平面版的分隔島，因此，禁止用路人跨越槽化線，也禁止在槽化線停車。跨越槽化線，違者開單罰900元到1800元；在槽化線停車，開罰600元以上，1200元以下罰款。

彰化「和美圓環」超大一支，還沒露出真面目就備受熱議。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化「和美圓環」電子看板，閃亮亮成為地標。 （記者劉曉欣攝）

彰化「和美圓環」因為新劃設白色槽化線是三角形，加上中間一支電子看板，被說是「醃梅子三角飯糰」。（記者劉曉欣攝）

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