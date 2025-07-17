台師大女足抽血案北檢出手了 調資料扣血液檢體

台師大女足隊抽血案持續延燒，北檢今指揮檢查事務官及調查官分頭調取資料。（資料照）

2025/07/17 20:15

〔記者王定傳／台北報導〕國立台灣師範大學女子足球隊教練周台英，被控以扣學分強迫學生連續14天配合每天3次抽血人體試驗，要學生回繳受試者費用作為球隊公積金，引起各界關注；台北地檢署昨主動剪報分「他」字案，將周台英列為刑法強制等罪嫌被告，交由打擊民生犯罪專組檢察官調查有無涉及不法，檢察官今立即指揮檢察事務官、調查局台北市調查處分頭向台師大、教育部、國科員會調取資料，並扣押台師大保存中的血液檢體。

北檢指出，檢察官今上午召開專案會議，指揮檢察事務官及調查官積極進行相關偵查作為，以期儘速查明事實，追究不法。

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其中，檢事官與調查官今親持北檢函文向台師大調取案關研究計畫資料，同時要求台師大不得銷毀、隱匿、刪除或處分研究計畫現存相關文件，並應妥善保管，如有違反，將依法究責，另先予留存、扣押台師大尚在保存中的血液檢體；調查官也持北檢函文分別向教育部、國科會調取本案相關資料。

民進黨立委陳培瑜去年11月揭露這起事件，並質詢國科會，原因是她接到學生投訴，國科會所推動的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究項目，有足球教練涉及不當對待，例如以扣學分威脅學生連續14天配合每天3次抽血，抽血初期甚至由無醫事人員資格者進行，宛如白老鼠，且教練還要學生繳回受試者費用，作為球隊公積金。

台師大去年雖解除周的行政及教練職務，仍止不了質疑，前天立委陳培瑜、立委范雲、人本教育基金會執行長馮喬蘭召開記者會，呼籲教育部以刑事告發，過程中，一名簡姓女學生更勇敢摘下墨鏡向媒體訴說此事，引起各界專注。

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