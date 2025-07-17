模範生與市長合影 全盲羅柏勛音樂寫作樣樣行 陳其邁比讚

高雄模範生羅柏勛（右）克服全盲障礙，市長陳其邁比讚肯定他是生命鬥士。（市府提供）

2025/07/17 20:12

〔記者陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今與鳳山等4區國中模範生、市長獎畢業生合影，年紀最大是鳳山國中補校75歲王施淑娥，擔任班長更獲頒模範生及市長獎，突破學習困境令人感佩；鳳山國中模範生羅柏勛克服全盲障礙，陳其邁比讚肯定是生命鬥士。

教育局今於鳳山國中舉辦模範生及畢業生與市長合影活動，陳其邁與來自鳳山、大寮、大樹、鳥松4區畢業生合影留念，對於鳳山國中全盲生羅柏勛、高齡補校生王施淑娥克服困境，正義高中佘文喆以科技在國際舞台發光發熱，肯定他們有堅強意志力，克服重重逆境，並祝福畢業生前程似錦。

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羅柏勛全盲卻從不因此退縮，是師生心目中生命鬥士，不但成績名列前茅，更熱愛音樂與寫作，榮獲113年文薈獎第一名、國際獅子會讀報心得比賽第一名，鋼琴比賽每年奪得佳績，他的勇敢與堅持，讓人看見即使身處黑暗，仍能走出光明大道，展現堅韌生命力。

王施淑娥年少家境清寒，國小畢業後無法讀書，成年後奉獻家庭照顧親人，3年前決心就讀補校，要彌補沒有讀國中遺憾，不但上學風雨無阻，最難是英文與數學，半夜起床讀書，更擔任班長熱心協助同學，榮獲補校模範生與市長獎，她用行動證明，學習沒有年齡限制，夢想永遠不嫌遲，是教育現場最感人的風景。

正義高中佘文喆榮獲市長獎，是學校最耀眼「科技新星」，接連奪下Robofest國際機器人大賽世界冠軍、FIRST全國機器人設計獎第一名與教育部創新設計競賽金獎，數理、語文競賽表現亮眼，更已取得美國亞利桑那州立大學附中雙聯學位，也考上台大醫檢系，未來希望從事鑑識科學，朝興趣與志向邁進。

鳳山國中補校75歲王施淑娥，擔任班長更獲頒模範生及市長獎，突破學習困境令人感佩。（市府提供）

正義高中佘文喆（右二）是學校最耀眼「科技新星」，各項競賽表現亮眼，已取得美國亞利桑那州立大學附中雙聯學位，也考上台大醫檢系，未來希望從事鑑識科學。（市府提供）

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