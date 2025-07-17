準颱風接近！週五東部有雨、南部防午後大雨 西部高溫飆36度

週五東半部及恆春半島，將有陣雨或雷雨。（資料照）

2025/07/17 21:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（18日）因熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島地區將有陣雨或雷雨，並可能有局部大雨，其他地區留意午後局部短暫雷陣雨，南部慎防大雨；西部高溫33至35度，其中新北市及桃竹苗局部高溫可能有36度以上。

中央氣象署預報，週五受熱帶性低氣壓、颱風外圍環流影響，環境為偏東風，迎風面的東半部及恆春半島，將有不定時的陣雨或雷雨，並可能有局部大雨；其他地區為多雲，但午後有局部短暫雷陣雨，南部地區亦有局部大雨發生的機率。同時，基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海，恐有長浪發生的機率。

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溫度方面，週五西半部高溫約33至35度；東半部高溫約30至32度，尤其新北市及桃竹苗有局部36度以上高溫發生的機率，而各地低溫約26至28度。離島的澎湖為多雲，氣溫約27至33度；金門為陰時多雲短暫陣雨，氣溫約28至34度；馬祖為多雲時晴，氣溫約27至31度。

另外，今年第6號颱風「薇帕」即將生成。氣象署提醒，該熱帶性低氣壓正向西北西轉西北進行，有發展為輕度颱風的趨勢，行進方向以通過呂宋島北端陸地後進入南海，再朝廣東西側沿海的機率較高，預計其外圍環流週五到週日影響台灣，迎風面東半部、恆春半島及南部地區有局部大雨或局部豪雨發生的機率，週六及週日花、東可能有豪雨，但未來路徑及強度仍有變化。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末隨著準薇帕颱風接近海口半島，因此西半部受到南方水氣移入，將轉為多雲時陰有短暫雨或雷雨的天氣，並局部偶有較大雨勢；中部以南、花東地區雨勢明顯，要注意偶有較大雨勢發生；北部為多雲時陰有短暫雨天氣，降雨稍緩和。

紫外線指數方面，週五澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五西半部高溫約33至35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

熱帶性低氣壓TD09即將生成為今年第6號颱風「薇帕」。（擷取自中央氣象署網站）

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