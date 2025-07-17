「國師」故鄉七股西寮 加高防洪牆趕工完成

台南市七股區西寮防洪牆緊急加高工程今天完工。（南市水利局提供）

2025/07/17 19:35

〔記者楊金城／台南報導〕總統賴清德在台南市長任內已故市長辦公室主任黃先柱，被尊為賴總統「國師」，其故鄉七股區西寮社區是這次颱風的重災區，賴清德上週五曾到西寮勘災，因後續又有熱帶低氣壓發展中，台南市水利局今天（17日）完成西寮防洪牆緊急加高，抵禦暴潮守護家園。

台南市長黃偉哲憂心七股區西寮聚落防汛安全，責成水利局緊急加高防洪牆，全長600公尺、高度60公分，以防再受暴潮湧浪侵襲。工程在今天完成。

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丹娜絲6日來襲時，七股區觀測到最大平均風力13級、陣風高達16級，巨浪穿越青山港汕（沙洲），沿大寮排水溢堤進入西寮社區，造成庄內淹水。為防止類似災情重演，市府採用混凝土預鑄塊堆疊工法，節能、高效且施工迅速，確保整體加高作業能在最短時間內完工。

南市水利局長邱忠川表示，此次工程展現災後快速應變能力，也為未來極端氣候做好防備。

此外，行政院長卓榮泰15日勘災時，黃偉哲當面爭取總計17.6億元治水經費，包括大寮排水整治及網仔寮汕沙洲復育兩項計畫，期盼中央儘速核定補助，以提升台南防洪韌性。

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