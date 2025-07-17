嘉義酪梨災損嚴重「免現勘」眾說紛紜 縣府回應說明

中埔鄉高姓農民酪梨園受風災影響，落果災情嚴重。（民眾提供）

2025/07/17 18:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地區正值酪梨產季，此次丹娜絲颱風帶來強風豪雨，災損嚴重，農業部日前公告嘉義縣為丹娜絲颱風農業天然災害現金救助地區，其中嘉義縣酪梨列為「免現勘品項」，農民向本報陳情，「免現勘」從字面上解讀，公所、縣府不用現場勘災，詢問公所又說要現勘，還有村、里幹事回覆附照片不用勘災、沒照片就要現勘，說法眾說紛紜，讓災民無所適從。

嘉義縣政府農業處今回應，農民必須向鄉鎮市公所申報農業天然救助，如曾提出種植客觀證明文件，公所得不現勘，但要現勘也行；所謂客觀證明文件包括當年度及前一年度，以申請農產業天然災害救助土地參與綠色環境給付計畫、通過農糧作物產銷履歷驗證、領有農業天然災害現金救助、領有農產業保險補助保險費等政策之一業者，或者農民下載「農產業天然災害縣地照相APP」，拍攝災害損失照片，並於公告受理期間期間內上傳農業部資料庫者。

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農業處表示，農民如果沒有上述申報農產業天然災害救助的種植客觀證明文件，公所應抽樣勘查20%以上申請案件，再填報救助統計表給縣府。

農民如已申報過種植客觀證明資料，公所得免現勘。（嘉義縣政府提供）

農業部納嘉義縣酪梨為免現勘品項，然而地方對申報流程眾說紛紜。（嘉義縣政府提供）

嘉縣酪梨颱風災情嚴重，農民希望能順利申報獲救助。（民眾提供）

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