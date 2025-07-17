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    10年夭折3幼豚 動保團體批海保署隱匿又輕縱

    野柳海洋世界10年夭折3幼豚，動保團體怒控海保署隱匿又輕縱。（取自社團法人台灣防止虐待動物協會官網）

    野柳海洋世界10年夭折3幼豚，動保團體怒控海保署隱匿又輕縱。（取自社團法人台灣防止虐待動物協會官網）

    2025/07/17 18:33

    〔記者洪定宏／高雄報導〕野柳海洋世界2015年曾違法繁殖3隻海豚（其中1隻夭折），海保署成立後同意繁殖3隻，其中2隻夭折，等於10年夭折3隻幼豚，卻又同意核准且延長繁殖計畫；這次爆發違法後，海保署竟只開罰1萬，比2015年每隻罰5萬元還少，且直到動保團體今年6月會勘才發現政府「沒有對外揭露」，怒控海保署「完全隱匿」、「已嚴重破壞輔導機制的信任基礎」。對此指控，海保署遲至晚間仍無回應。

    台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，過去1年，由專家學者、動保組織成立的輔導小組共召開5次會議、2次現勘，今年6月再次到野柳海洋世界現勘時，動團代表才發現竟有10隻海豚，與官方公布的9隻數據不符。

    陳玉敏強調，經追問海保署才坦承小海豚於2024年7月出生，新北市動保處也證實去年查核時已知情，「但政府與業者竟完全隱匿沒有對外揭露！動團抗議此舉已嚴重破壞輔導機制的信任基礎」。

    台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，野柳海洋世界2015年就曾非法繁殖3隻幼豚，當時新北市政府開罰每隻5萬元 ，沒想到去年再度違法，海保署竟「不痛不癢」僅開罰1萬元，且沒有針對海豚進行沒入的行政措施，「令人憤怒」。

    另外，海保署聲稱近日將針對安置母幼海豚的專家會議，也被媒體質疑為何去年獲報後不做，整整拖延將近1年？海保署尚無回應。

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