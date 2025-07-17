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    全國最大人工湖鳥嘴潭開放 開車民眾須預約

    鳥嘴潭人工湖正式開放，共有6大湖區，夕陽映照湖水，十分美麗。（記者陳鳳麗攝）

    鳥嘴潭人工湖正式開放，共有6大湖區，夕陽映照湖水，十分美麗。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/17 18:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕號稱全國最大人工湖的鳥嘴潭人工湖，竣工半年後今天開放參觀，以供應民生用水為目的人工湖，考量汽車停車位少，開車者須事先預約，今天不是假日，停車位約8成滿，但明天預約全滿，有的遊客騎腳踏車進入遊湖，可免預約車位，多數遊客稱讚湖光山色景致優美，美中不足的是天氣炎熱，遮蔭處較少。

    鳥嘴潭人工湖是前瞻計畫重要建設之一，水域達110公頃，共有6大湖區，有效蓄水量1450萬公噸，負責供應彰化、草屯民生用水，去年11月底完成工程，今年1月8日舉行竣工典禮，今天起開放參觀，包括湖區和水資源教育館都開放，水資源教育館每週一休館。

    因區內僅有28個小客車、7個大客車停車位，要開車進入者須提前上網預約，走路、騎車則不用預約。汽車停車預約分上下午場，今天開放首日因非假日，上下午停車預約僅8成，明天預約全滿。

    首日參觀民眾不多，對湖區的廣闊大為讚嘆，只是今天氣候炎熱，園區內的樹木不大、涼亭也不多，不少民眾建議增加遮蔭設施，或再種植體型較大的樹種、增加垃圾桶。管理中心表示，這是供應民生用水的人工湖，考量壩體安全和豐富的自然生態，樹種須特別挑選，並減少人工設施。

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