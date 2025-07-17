助災區重建 南都汽車捐百萬 扶輪社捐萬餘編織袋

南都汽車總經理陳宗豪（中）代表該公司捐款百萬，支持台南市校園災後復原。（南市教育局提供）

2025/07/17 18:02

〔記者蔡文居／台南報導〕為協助台南市校園加速復原工作，南都汽車總經理陳宗豪主動聯繫南市教育局，慷慨捐100萬元，作為學校受丹娜絲颱風災損後的修復經費，捐款將全數指定用於校園搶修、修繕之用。陳宗豪表示，盼藉此捐款協助學校度過難關，重建優質的教學環境。

南市教育局局長鄭新輝今天代表市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝該公司拋磚引玉的善舉。他說，本次風災以樹木倒塌最為嚴重，截至16日全市已有171校完成樹幹裁切，88校完成清運，其餘學校也預定本月底前全數完成，確保114學年度可如期開學。

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另外，為協助台南沿海地區災後復原，立委陳亭妃與市議員陳怡珍連結扶輪體系公益網絡，促成嘉義東南扶輪社、民雄扶輪社與3470地區合作捐贈1000公斤（約1萬1000個）編織袋，協助鹽水、學甲與北門等重災區清理家園、恢復生活。捐贈儀式由扶輪3470地區總監莊和達見證，並代表扶輪體系承諾，將持續提供最大的協助，全力支援災民重建工作。

這場愛心行動起於嘉義東南扶輪社長蔡仕東透過扶輪公益網得知災區急需大量編織袋，隨即聯絡專門生產編織袋的民雄扶輪社長林宗正，在扶輪3470地區公益網主委嚴啟綸與執行長禤耀斌協調下，由陳亭妃委員與陳怡珍議員主動對接災區公所，加速物資媒合與發放。

陳亭妃表示，災後重建需要的不只是工程，更是人與人之間真誠的關心，感謝扶輪社迅速響應，讓溫暖力量深入每個角落。

嘉義東南扶輪社、民雄扶輪社與3470地區合作捐贈1萬多個編織袋，協助災區清理家園。（陳亭妃提供）

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