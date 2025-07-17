為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大女足隊抽血換學分 醫界嚴正譴責籲強化監管

    台師大女足隊抽血案持續延燒，醫界嚴正譴責研究瑕疵。（資料照）

    台師大女足隊抽血案持續延燒，醫界嚴正譴責研究瑕疵。（資料照）

    2025/07/17 17:55

    〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，中華民國醫師公會全聯會今（17日）發表聲明指出，相關計畫設計與執行，都存在重大倫理瑕疵與違法疑慮，嚴正譴責違反人體研究倫理與非法抽血之行為，以及呼籲政府徹查並強化監管制度。

    醫師公會全聯會發出5點聲明，首先，嚴正譴責違反研究倫理與人權之行為，指出研究計畫涉及受試學生連續多日多次抽血，不論計畫設計與執行，都存在重大倫理瑕疵與違法疑慮，不但可能嚴重違反「人體研究法」關於受試者自主權、完整揭露資訊與研究計畫最小傷害原則，更有違現代研究倫理之基本要求。

    醫師公會全聯會強調，對此予以嚴厲譴責外，對於校方僅以該師表達悔意未予適當處置感到失望。目前許多非醫學院校的研究者，於「人體研究法」施行後，對於研究倫理與人權尊重之觀念仍然嚴重缺乏，實應就研究倫理之教育訓練進行加強。

    第2點對於研究倫理審查會（IRB）是否失職應進行調查，因為除研究者之責任外，IRB是否確實進行審查亦有疑慮。

    第3點強烈反對非專業人員執行侵入性醫療操作。抽血屬於具侵入性之醫療專業操作，並不因是否涉及疾病診斷而有性質之不同，本應由具醫療專業資格人員執行，否則明顯違反相關醫事法規。

    第4點為守護受試者尊嚴，捍衛基本人身安全。人體研究必須建立在尊重自主、不傷害、公平正義與行善等醫學倫理四原則之基礎上才能執行。

    第5點則是呼籲政府徹查並強化監管制度。建議主管機關應加強IRB制度運作之監督、建立高風險研究預警與落實實地查核機制、推動醫學與非醫學院校研究倫理教育常態化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播