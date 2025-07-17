台師大女足隊抽血換學分 醫界嚴正譴責籲強化監管

台師大女足隊抽血案持續延燒，醫界嚴正譴責研究瑕疵。（資料照）

2025/07/17 17:55

〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，中華民國醫師公會全聯會今（17日）發表聲明指出，相關計畫設計與執行，都存在重大倫理瑕疵與違法疑慮，嚴正譴責違反人體研究倫理與非法抽血之行為，以及呼籲政府徹查並強化監管制度。

醫師公會全聯會發出5點聲明，首先，嚴正譴責違反研究倫理與人權之行為，指出研究計畫涉及受試學生連續多日多次抽血，不論計畫設計與執行，都存在重大倫理瑕疵與違法疑慮，不但可能嚴重違反「人體研究法」關於受試者自主權、完整揭露資訊與研究計畫最小傷害原則，更有違現代研究倫理之基本要求。

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醫師公會全聯會強調，對此予以嚴厲譴責外，對於校方僅以該師表達悔意未予適當處置感到失望。目前許多非醫學院校的研究者，於「人體研究法」施行後，對於研究倫理與人權尊重之觀念仍然嚴重缺乏，實應就研究倫理之教育訓練進行加強。

第2點對於研究倫理審查會（IRB）是否失職應進行調查，因為除研究者之責任外，IRB是否確實進行審查亦有疑慮。

第3點強烈反對非專業人員執行侵入性醫療操作。抽血屬於具侵入性之醫療專業操作，並不因是否涉及疾病診斷而有性質之不同，本應由具醫療專業資格人員執行，否則明顯違反相關醫事法規。

第4點為守護受試者尊嚴，捍衛基本人身安全。人體研究必須建立在尊重自主、不傷害、公平正義與行善等醫學倫理四原則之基礎上才能執行。

第5點則是呼籲政府徹查並強化監管制度。建議主管機關應加強IRB制度運作之監督、建立高風險研究預警與落實實地查核機制、推動醫學與非醫學院校研究倫理教育常態化。

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