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    高捷小港林園線延至2034年完工 議員憂交維措施

    高市議員王耀裕（前左五）希望高捷小港林園線如期如質完成。（王耀裕提供）

    高市議員王耀裕（前左五）希望高捷小港林園線如期如質完成。（王耀裕提供）

    2025/07/17 17:49

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄捷運小港林園線進度超前，不過修正計畫預計展延至2034年完工，高市議員王耀裕今（17）日會勘時表示，捷運工程一定要如期如質完成，他說，一旦國道七號工程開展，沿海二、三路勢將進入交通黑暗期，須提出縝密交維計畫，確保用路人安全。

    應王耀裕議會總質詢提議，捷運局局長吳嘉昌、副局長郭林堯及交通局副局長黃榮輝等人，聯袂會勘高捷小港林園線工程最新進度。捷運局簡報指出，目前第一階段土建工程預定進度8.65%，目前為10.01%，超前1.36%；第二階段正進行細部規劃。

    捷運小港林園線因疫情、戰爭動亂及物價波動等原因，建設經費比核定時不足，啟動修正計畫作業，高市府於2023年8月提報小港林園線修正計畫至交通部審議，經交通部去年9月召開審查委員會後，於今年2月17日提報交通部續審，修正後計畫期程將展延至2034年。捷運局表示，RL3-RL7修正計畫，目前已報行政院爭取核定經費304億元。

    至於捷運平面工地造成沿海二、三路交通塞車，王耀裕表示，應配合改道並設置臨時通行道路等交維計畫，以利臨海工業區及沿海路用路人的通行安全，否則國道七號開工後，工區非常接近，交通恐雪上加霜。交通局表示已研議對應計畫。

    王耀裕強調，捷運工程的工地安全不容有絲毫閃失，一定要有全盤安全措施，才能穩定工程進度，希望通車時程不要再跳票。

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