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    台鐵全新形象影片 復刻早期車廂制服、茶杯和鋁製便當盒

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    2025/07/17 18:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（17日）發表全新形象行銷影片，透過四段不同年代的旅程，串起一代代台灣人的回憶與情感，影片中還復刻早期車廂制服、茶杯和鋁製台鐵便當盒。

    導演王宇宸與女主角劉倩妏也分享拍攝時的感動，為還原舊時光，團隊特別復刻早期車廂裡的制服、茶杯和鋁製便當盒，還有在1980年代起在台鐵列車上為旅客提供茶水的台灣農林股份有限公司行銷處湯千萩處長。

    影片透過旅客視角串聯四個年代，讓觀眾看見在車站月台、列車車廂，那些日復一日堅守崗位的身影。「台鐵走過138年歷史，一直是台灣運輸主力的重要象徵」，台鐵公司董事長鄭光遠表示，這部影片想傳達的不只是台鐵深厚的底蘊，更是服務、安全與延續美好的信念，也展現台鐵面對未來多元挑戰轉型的決心。

    台鐵全台242座車站，台鐵便當更是許多旅客心中的美味象徵，也是國外旅人來台必嚐的經典美食，形塑出台鐵獨具特色的品牌形象。導演王宇宸曾擔任《KANO》、《通靈少女》、《我們與惡的距離》等多部作品特效指導。

    影片採用大量特效後期，復刻各個年代的台鐵氛圍；女主角劉倩妏曾獲東京影展「東京寶石獎」，也入圍多項亞洲影視大獎，為影片注入深刻情感。劉倩妏表示，參與演出就像經歷一次橫跨時代的旅程，感受到無數鐵道人的默默付出。2025台鐵公司形象行銷影片，後續將於台鐵官方臉書、車站及列車上播映。

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵董事長鄭光遠。（台鐵公司提供）

    台鐵董事長鄭光遠。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

    台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

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