離島特考去年首辦 考選部：有助於馬祖補實人力

去年首度舉辦離島特考，考選部今天在考試院院會中報告指出，有助於馬祖補實人力。（記者林曉雲攝）

2025/07/17 17:37

〔記者林曉雲／台北報導〕考選部今（17）日說明，去年首度辦理的離島特考，僅連江縣（馬祖）提報需用名額，但無論是需用名額、報考人數、錄取人數或分發實際報到人數，與馬祖歷年公務人員考試相較均創新高，錄取不足額的情形也大幅改善，對於人力的補實應有極大助益，可為馬祖進用穩定且具在地認同的公務人力，有助於政策推動、民意溝通及施政延續。

考試院今天召開第14屆第29次會議，考選部以「113年特種考試離島地區公務人員考試辦理情形」為題專案報告。對於首次舉辦的離島特考，能夠有效改善錄取不足額的情形，考試委員予以肯定。

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考選部說，增辦離島特考是為解決離島地區公務人員甄才不易、留才困難等問題，希望透過差異化考試方式，篩選出兼具專業知識與工作態度、並有意願深耕在地的適任人才，強化離島地區行政效能。

考選部指出，離島特考是政府積極落實區域均衡、強化地方治理的一項重大政策創新，有助於逐步改善離島公部門人力不足與行政斷層的現象，提升整體公共治理品質，對離島地區的永續發展具有深遠影響，考選部也將持續追蹤檢討其選才成效，使制度能發揮最大效益。

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