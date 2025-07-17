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    桃機體驗營再升級 夜宿機場搶先探索三航廈北登機廊廳

    去年體驗營帶學員參訪星宇航空飛機維修棚廠，直擊航空器維修檢查作業。（桃機提供）

    去年體驗營帶學員參訪星宇航空飛機維修棚廠，直擊航空器維修檢查作業。（桃機提供）

    2025/07/17 17:45

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕深受航空迷喜愛的「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」即將展開報名，學員將有機會搶先探索第三航廈北登機廊廳，並首度走進長榮空廚廠房，揭開飛機餐幕後的製作流程。

    機場公司表示，今年已是體驗營第三屆，去年報名人數逼近2000人。今年活動內容更加豐富，除第三航廈北登機廊廳導覽外，將帶領學員進入長榮空廚廠區，直擊機上餐點的備餐流程。

    人氣不減的星宇航空行程今年也將持續舉行，學員可親訪其「運籌中心」與「飛機維修棚廠」，深入了解機組員訓練與維修後勤工作。

    此外，住宿安排於機場內唯一膠囊旅館「町·草休行館」，夜宿航廈體驗機場獨特氛圍，還可在觀景台欣賞飛機夜間起降，並實地探訪消防隊與地勤作業，了解機場24小時無間斷運作背後的努力。

    今年活動舉辦三梯次，並於7月18日中午12時起開放報名：
    第一梯次：8月23日至24日
    第二梯次：8月30日至31日
    第三梯次：9月6日至7日

    每梯次限額28人，報名費用每人5000元。報名若超過名額，將採電腦抽籤決定錄取。參加者須年滿18歲，完成全程活動者將獲頒紀念品與結業證書。

    活動報名時間為7月18日中午12時至7月25日中午12時，錄取名單將公告於桃園機場官方臉書粉絲團，報名僅透過官方網站與粉絲專頁，不會以Line或其他社群方式進行。初次報名只需填寫基本資料，錄取後才會通知後續匯款與相關手續。

    欲了解更多活動詳情及報名資訊，請至「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」官方網站。

    去年桃園機場體驗營學員實際登上雲梯車，體驗機場消防搜救勤務。（桃機提供）

    去年桃園機場體驗營學員實際登上雲梯車，體驗機場消防搜救勤務。（桃機提供）

    「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」自7月18日中午12點起至7月25日中午12點開放網路報名。（桃機提供）

    「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」自7月18日中午12點起至7月25日中午12點開放網路報名。（桃機提供）

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