祖靈警告？台積電嘉科離譜工安意外 廖大乙：建萬應公廟保平安

台積電嘉科新建廠房再傳離譜工安意外。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/17 17:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區先進封測廠昨下午進行機電工程時，發生約11公尺長、重約380公斤冰水管路掉落，砸傷清潔工的工安意外。由於依規定應有防護及工區淨空等安全措施，卻發生這種不應該也不可能的事件。民俗專家廖大乙建議考慮蓋間萬應公小廟，祈求未來施工安全，不要再發生類似離奇意外。

廖大乙表示，台積電在嘉義科學園區新建的CoWoS先進封測廠動工後挖到遺跡，去年11月完成史前遺址文物搶救發掘，該區域移交給台積電施工後，一再發生離譜的工安意外、還鬧出人命，可能是祖靈的警告，建議蓋萬應公小廟祭祀這些無主亡靈，保佑施工平安。

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據了解，台積電機電工程承包商昨天下午4點多進行機電用冰水管路安裝工程時，固定管路的管架突脫落，造成長約11公尺、重約380公斤的冰水管路掉落，砸中在下方的54歲謝姓工人，經送嘉義長庚醫院急救，因肺部和腹部有出血現象進行手術。

相關人士指出，這起工安意外有些離譜，因為吊掛、固定重物時，下方應該淨空以防萬一，結果竟有其他單位工人在下方休息被砸中。

以上為民俗說法 僅供參考

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