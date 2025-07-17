新北啟動11處雨水下水道CCTV監測站 精準掌控水情變化

永和區福和路雨水下水道抽水機正常運作抽排至幹線，避免低窪區發生積淹水。（新北水利局提供）

2025/07/17 17:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕午後雷陣雨時常來襲，為爭取更多防災應變時間、新北市水利局在11處易積淹水點的雨水下水道內部加裝CCTV即時影像監測設備，透過「透視」技術清楚觀察箱涵水流變化與抽水機排放情形等即時動態影像，讓防汛人員更精確掌握地下水情。這些資訊搭配相關水位資料，可以用於檢討或優化滯洪、抽排設施的效率，有助於事後分析積淹水成因，使防汛工作更加準確。

新北水利局長宋德仁表示，這11處CCTV監測站設置於三重、永和、中和與樹林等4區易積淹水熱區，這些地方是分流箱涵或多管線匯集的地方，流況複雜，僅憑水位數據不易找出問題。透過CCTV設備，就能了解埋於地下的雨水下水道內部情況，用影像畫面直接確認，除了減輕人員檢查工作負擔，且在大雨時可以即時監看，有助於分析積淹水成因。

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宋德仁指出，影像監測器採用防水防塵認證，加上具備星光級感測元件，在低光源環境下也可以捕捉清晰的影像，提供清晰且即時的影像。再結合智慧防汛平台，整合進淹水感測器、雨水下水道水位計，新北市可以360度全方位掌控水情變化，全面提升城市防災韌性。

水利局人員李先生說，以往只靠單一水位數據不易得知雨水下水道內部情況，透過CCTV即時影像的監看，讓第一線的人員實際了解下水道，比如下水道水位分流至壽德公園滯洪池的時間點、及永和國光路49巷低地排水設施抽排情形，協助人員快速研判水情。

利用CCTV影像監測壽德公園滯洪池分流箱涵排水情形，下水道水位高漲即將漫過右側分流堰至滯洪池。（新北水利局提供）

大雨經分流箱涵排往壽德公園，滯洪池收納近6000噸的水量，使周邊道路不再發生積淹水。（新北水利局提供）

利用CCTV影像監測永和區福和國中透水保水設施，入流攔汙柵未堵塞。（新北水利局提供）

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