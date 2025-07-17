丹娜絲受災戶補助原則出爐 最高可獲10萬慰助金、租補加碼1.2倍

內政部今天部務會報安排國土管理署報告「丹娜絲颱風民宅災損協助方案」，次長董建宏於會後召開記者會說明補助原則。（記者李文馨攝）

2025/07/17 17:24

〔記者李文馨／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，內政部表示，目前已擬定住屋毀損救助專案，對於有居住事實者，屋頂及外牆損壞受損面積超過100平方公尺可補助10萬元；此外，因住宅受損須另行租屋的民眾，可依據受災證明申請租金補貼，除依所在地每月補貼2000元至8000元，還可加碼1.2倍。

內政部今天部務會報安排國土管理署報告「丹娜絲颱風民宅災損協助方案」。次長董建宏會後轉述，部長劉世芳表示，本次台南市民宅受損高達1萬件、嘉義縣逾6千件，內政部擬定住屋毀損救助專案報請行政院通過，救助劃定為災區的受災戶，將發給每戶最高10萬元的慰助金。

請繼續往下閱讀...

董建宏說明，慰助金專案發放對象以行政院通過劃定為災區之受災戶為主，只要民宅有實際居住事實，無論損壞為屋頂或外牆，經地方政府勘查確認後，將可依損壞面積核發每戶5萬或10萬元的慰助金；若無居住事實，前述慰問金也可減半申請。

董建宏提醒，如有因住宅受損導致無法居住須另行租屋的民眾，可依據受災證明申請300億元中央擴大租金補貼，每戶依租賃房屋所在地不同，可領每月2000元至8000元不等，且還可再加碼1.2倍，另也同步提供修繕貸款利息補貼、重建獎勵與稅捐減免等多項配套措施。

對於補助原則，國土署長吳欣修說，有門牌但沒有居住事實者，屋頂及外牆損壞受損面積20至100平方公尺補助2.5萬元，受損超過100平方公尺補助5萬元；至於有門牌且有居住事實者，受損面積20至100平方公尺補助5萬元，受損面積超過100平方公尺補助10萬元。

針對慰問金的方式與期限，吳欣修表示，只需經地方政府審核災損照片通過後即可發放，台南市目前訂為8月12日，國土署則建議可以延長；此外，由於經費使用中央統籌分配稅款支應，擔心有年度預算的問題，因此地方政府表示會在今年內完成處理。

媒體追問，有無線上方式申請慰助金，吳欣修回應，台南市政府正在開發線上申請流程，國土署也鼓勵嘉義、雲林等其它縣市政府建置，目前地方區公所一定會成立窗口辦理。他也提到，地方政府採隨到隨審制，但一開始數量應該會非常龐大，希望民眾能夠提供清楚、容易辨識面積大小的照片。

有門牌且有居住事實者，受損面積20至100平方公尺補助5萬元，受損面積超過100平方公尺補助10萬元。（內政部提供）

丹娜絲住宅毀損復原慰助金經費共計20億元，報請行政院同意後，所需經費由中央特別統籌分配税款支應。（內政部提供）

國土署長吳欣修表示，台南市政府正在開發線上申請流程，國土署也鼓勵嘉義、雲林等其它縣市政府建置。（記者李文馨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法