避免逢甲樹木壓人悲劇重演 立院中南部服務中心辦褐根病防治研討會

立法院民主議政園區因有多達2000多株的樹木，近日委託林業試驗所進行全區褐根病調查。（立法院中南部服務中心提供）

2025/07/17 17:23

〔記者陳建志／台中報導〕逢甲大學上月發生榕樹倒塌壓死研究生不幸事件，引發社會對都市樹木健康與安全的關注，立法院民主議政園區有多達2千多株樹木，為了確保樹木健康，維護民眾安全，日前委託林業試驗所進行全區褐根病調查，今天舉辦「樹木褐根病防治研討會」，邀請林業試驗所、學術界與業界共同剖析褐根病成因與對策。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍說，今天與福田樹木保育基金會共同舉辦「樹木褐根病防治研討會」，邀請林業試驗所多位專家輪番分享實務經驗，介紹褐根病的基礎認識與防治理論，以及邁隆燻蒸消毒、水淹法、尿素石灰應用、外科手術法救治、以及防治驗收的檢驗流程。

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邱俊龍說，園區內樹木多達2百多種、2千多株，自省議會時代起，最老的樹木已超過67年。今年園區著手推動「微整形改造計畫」，褐根病處理防治就是計畫重點之一，目前委請林業試驗所進行全區褐根病調查，後續將分區進行染疫樹木的整治作業。

林業試驗所前研究員張東柱博士說，褐根病好發在海拔1000公尺以下區域，為台灣都市林木的「隱形殺手」，台灣已有超過100多種樹木受害紀錄，包含最常見的樟樹及榕樹等，病徵不易察覺，除非進行專業的外科手術挖除菌源，否則病株非倒即死，嚴重威脅公共安全。

褐根病初期病徵為全株黃化萎凋，最後枯死，發病樹木根部往往有黃褐色菌絲包圍表面，樹皮內片及木材組織呈不規則黃色網紋，好發於春夏潮濕季節，排水良好及砂質土壤的環境。

張東柱說，褐根病以存活在木質材料的菌體為傳染源，最主要傳染來自根部接觸，最經濟有效的做法，必須將受害植株的根部掘起、燒毀，配合土壤薰蒸或水淹法等作業，以防鄰近樹木感染。

立法院中南部服務中心和福田樹木保育基金會今天共同舉辦「樹木褐根病防治研討會」。（立法院中南部服務中心提供）

受到褐根病感染的樹木，根部或受感染的木材組織會出現黃褐色的網紋構造。（立法院中南部服務中心提供 ）

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