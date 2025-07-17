蝦皮1款「夏日利器」違規販售 台中12賣家各慘噴3萬元

衛生局表示，網路販售醫療器材，依法僅第一等級（如OK繃及一般醫用口罩等）與部分第二等級醫材（如耳溫槍、保險套等）始得販售。（食安處提供）

2025/07/17 17:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夏季除毛產品熱銷，台中市食品藥物安全處統計自2023年起至今，已查獲16件網路違規販售光能除毛儀，其中9件是台中市業者，均依《醫療器材管理法》每件3萬元，另7件為外縣市業者，已分別移請所在地衛生局處辦，食安處提醒，光能除毛儀屬第二等級醫療器材，依法不得於網路販售。

食安處指出，有網友透過蝦皮網路購買標榜「無痛除毛」的儀器，收到商品後發現標示不清，且實際效果與廣告內容不符，要求退貨遭拒，才發現是違規販售的非法產品。

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食安處指出，使用雷射光能或熱能達到除毛效果的裝置，依規屬第二等級醫療器材，使用時需根據身體部位調整能量強度，才不會有傷害肌膚的疑慮，該類產品依法不得於網路販售，民眾購買前應謹慎查核，切勿因價格低廉或購買便利而貿然下單。

食安處也提醒，想要安全的購買各類合格的醫療器材，應留意產品外包裝是否有清楚標示醫療器材品名、許可證字號及廠商資訊等，建議可至衛福部食藥署網站查詢醫療器材的相關資訊（https://lmspiq.fda.gov.tw/web/MDPIQ/MDPIQLicSearch）。

此外，並非所有的醫療器材皆可於網路販售，依法僅第一等級（如OK繃及一般醫用口罩等）與部分第二等級醫材（如耳溫槍、保險套等）始得於網路販售。如需了解詳細資料，可至衛福部食藥署網站「醫材商（藥局）通訊交易通路販賣醫療器材資訊專區」查詢相關法規（https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11680），以免受罰。

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