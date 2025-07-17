薇帕颱風即將生成！週六最接近台灣 東半部恐有豪雨

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/17 17:05

〔記者林志怡／台北報導〕今年第6號颱風「薇帕」即將生成。中央氣象署指出，這個週末受到熱帶系統接近影響，東半部地區將有明顯雨勢，局部地區降雨量可達豪雨等級，南部地區則可能有大雨出現，且下週熱帶系統遠離後，台灣仍處於低壓帶內，東南方可能再有低壓接近。

中央氣象署預報員林定宜指出，目前位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓持續發展，將發展為颱風「薇帕」，短期預計往西北轉西北西方向前進，週六最接近台灣，通過呂宋島北端陸地後，於週日進入南海，接著往廣東西側沿海至雷州半島方向移動。

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此外，前述熱帶系統遠離台灣後，台灣仍位於大低壓帶內，東南方可能有另一處低氣壓生成，但實際生成時間、位置、強度、路徑等都還有很大的不確定性，目前各家電腦模擬結果仍有分歧，後續情況還有待觀察。

林定宜說，明天受到熱帶系統靠近影響，台灣周邊水氣增加，東半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，南部地區有午後雷陣雨，且都可能出現局部大雨，其他地區則維持午後雷陣雨為主的天氣。

週六因熱帶系統更加靠近，雨勢明顯增強，且週六、週日2天東半部地區有大雨或局部豪雨，南部地區也可能有大雨出現，其他地區則維持午後雷陣雨的天氣。

下週熱帶系統遠離後，台灣持續受大低壓帶影響，林定宜提醒，東半部地區、恆春半島仍有短暫陣雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨其他地區維持午後局部短暫雷陣雨天氣，但後期天氣不確定性大，還有待觀察。

7月18日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

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