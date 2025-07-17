馬公麻將大賽7/26開打！192人分48桌大戰兩天 冠軍獎金1萬元

馬公市第二屆麻將大賽7月26日、27日激戰兩天，192名選手爭奪雀王寶座。（記者劉禹慶攝）

2025/07/17 17:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市第二屆麻將大賽7月26日、7月27日在西衛新活動中心登場，192名市民報名，分48桌展開2日賽程，第一名獎金1萬元。

為鼓勵市民投入賽事，市公所特別規劃高額獎金與獎盃，第一名10000元、第二名8000元、第三名6000元、第四名5000元、第五名4000元、第六名3000元、第七名2000元、第八名1000元，並頒發獎盃各1座。市公所期盼透過公平公開的競賽平台，讓參賽者切磋牌技、促進交流，豐富城市生活、凝聚社區向心力。

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馬公市長黃健忠說，第二屆麻將大賽特別將參賽年齡下修到45歲，期望讓更多不同年齡層的市民共同參與，體現城市多元、共融的精神。這項賽事不僅是競技，更是一個凝聚情感、拓展友誼的平台。市公所感謝每一位報名參賽的市民以及全體工作團隊的投入與努力，並將秉持公開、公平、公正原則，確保活動圓滿順利，讓市民能在健康安全的環境中，享受互動交流的樂趣。

第二屆馬公市麻將大賽，比賽時程表出爐。（記者劉禹慶翻攝）

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