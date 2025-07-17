台水停水也酸中央 盧秀燕：「國家韌性不只軍演」

台水今天上午無預警臨時停水，台中市長盧秀燕受訪抱怨讓「地方政府手忙腳亂」，並酸說「一個國家的韌性不是只有軍事演習」，要求水電要穩定供應。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/17 17:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕潭子區僑忠國小側門人行道在今（17）日凌晨2時發生600mm閥類漏水，台水緊急搶修，台中市10個行政區部分鄰里共15.8萬戶臨時停水29小時，市長盧秀燕今天受訪表示，台水兩週內因大水管漏水臨時停水，這次無預警停水，讓「地方政府手忙腳亂」，並酸言「一個國家的韌性不是只有軍事演習」，要求水電要穩定供應。

7月26日大罷免投票倒數，盧秀燕近日全力輔選被罷藍委，火力全開砲轟中央及民進黨，還差點爆粗口，今天在山形知事拜會後特別安排聯訪，被問及總統賴清德8月出訪中南美洲友邦、並過境美國， 她也要強調，「我跟總統在有些事務上的觀念並不一致」，接著又說，「不過總統是國家的元首」，所以總統如果要代表國家出訪或去拚外交的話，我們應該予以祝福、予以支持，也祝福總統出訪順利，態度頗為勉強。

請繼續往下閱讀...

至於台水兩週內因為大水管漏水，緊急停水搶修，盧再度砲火全開，指責「這次無預警停水非常嚴重」，因為台水本身管線出問題，它的水閥有問題，在無預警情況下，台中市有10個行政區、15.8萬戶的民眾臨時被迫停水，沒有水可以用。

盧秀燕再批，「這樣的狀況其實並不是第一次，因為在兩個禮拜之前更嚴重」，鯉魚潭原水管的問題造成台中當時超過30萬戶停水，連續在短短半個月內，上一次是30萬戶，這次是15.8萬戶，的確造成民生、工商業很大的影響，我們建議民生的供應非常重要。

適逢日前台中進行「城鎮韌性防空演習」，以及目前國軍「漢光41號」演習，盧秀燕再轟「一個國家的韌性不是只有軍事演習」，怎麼樣在水電各種物資做好充分供應，且要穩定供應，才是韌性國家應該要達到的目的，批評台水今天無預警停水，地方政府手忙腳亂，要協助民眾臨時取水，台水設有供水站，市府也做了一些措施，希望自來水公司加緊修復，讓市民早日有水可用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法