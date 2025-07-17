三元電池廠爆炸案引地方喊遷廠 小港里長不排除圍廠抗議

高市消防局今天持續在三元鋰電池廠區灑水降溫。（高市消防局提供）

2025/07/17 17:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台泥集團三元能源科技高雄廠14日發生爆炸，高市消防局迄今仍現場灑水降溫戒備，雖然三元承諾在2週內提出報告，當地市議員鄭光峰今（17）日要求三元遷廠，小港里里長洪世春也表示，一旦救災及事故調查人員退出廠區，不排除圍廠，以遷廠為終極目標。

鄭光峰在社群網站公開表態，他說，三源設在人口密集的社區，有隱性爆炸及毒氣逸散的疑慮及風險，三元復工前說明白講清楚，他一定嚴格把關，小港居民安全第一為原則，沒安全也不用談經濟，地可以他找，人命不能復生。

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他受訪時表示，三元當年在開工座談會上，一再保障安全，結果還是發生嚴重工安意外，且三元跟地方零互動、不友善，他說，可以體會老企業台泥轉型的困境，但台泥也必須考量三元在國際上是否有競爭力。

洪世春表示，火災事件1、2天後，就有多位居民反應皮膚癢，還有人臉部脫皮，考量目前以救災為優先，一旦救災及調查人員撤離，不排除發動圍廠，以遷廠為終極目標。

台泥集團表示，高階產品的零件均需耗時進行國際認證，以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅達25%，然而Molicel的南科廠區擁有三條產線，目前並未全部投入生產，正調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產。

高市消防局表示，如果廠商可以將消防管線修復，由廠區消防設備與水源接上本已架設好的砲塔，消防車射水即可停止。

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