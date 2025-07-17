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    台南七股1處蛋雞場「開天窗」飼養 風災後產蛋率剩1/4

    七股龍山里這處蛋雞場被倒塌電桿砸中。（記者楊金城攝）

    七股龍山里這處蛋雞場被倒塌電桿砸中。（記者楊金城攝）

    2025/07/17 16:48

    〔記者楊金城／台南報導〕台南畜牧業災情同樣慘，七股龍山里1處蛋雞場被倒塌的5支電桿砸中，雞場的屋頂也是處處破洞，有如「開天窗」養雞，蛋農克難地在雞籠上方鋪上塑膠袋遮雨防曬，蘇姓蛋農說，蛋雞在風災受驚，產蛋率只剩4分之1，預估要3週才能恢復。

    這處蛋雞場約飼養1萬5千隻蛋雞，原來每日可生產50箱以上雞蛋，這次風災，目視有4、5支路旁電桿斷裂倒塌，不偏不倚正好倒向雞場砸中屋頂，掉落物也砸破屋頂很多洞。

    蘇姓蛋農出動家人和工人收拾殘局、撿蛋，無奈的說，到今天（17日）雞場仍未復電，附近畜牧場一樣沒電，影響雞場災後復原、飼養和防疫。

    因雞舍屋頂破洞很多，蘇姓蛋農克難地在雞籠上方鋪上塑膠袋遮雨防曬，他說，風災後至今死了約3000隻蛋雞，剩下的蛋雞因驚嚇，導致產蛋率下降，只剩約4分之1，蛋雞場損失估約200萬跑不掉。

    在鹽水有處土雞場則是被丹娜絲強風整個吹垮倒塌，雞隻無一倖免。

    七股龍山里這處蛋雞場屋頂破洞處處，工人克難養雞、撿蛋出貨。（記者楊金城攝）

    七股龍山里這處蛋雞場屋頂破洞處處，工人克難養雞、撿蛋出貨。（記者楊金城攝）

    雞寮屋頂破洞，蘇姓蛋農在雞籠上克難地鋪塑膠袋為蛋雞遮雨防曬。（記者楊金城攝）

    雞寮屋頂破洞，蘇姓蛋農在雞籠上克難地鋪塑膠袋為蛋雞遮雨防曬。（記者楊金城攝）

    鹽水有處土雞場被丹娜絲強風整個吹垮倒塌。（記者楊金城攝）

    鹽水有處土雞場被丹娜絲強風整個吹垮倒塌。（記者楊金城攝）

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