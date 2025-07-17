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    澎湖藍色公路3新航線啟航 北澎輪限定航線8月底試辦

    澎湖藍色公路偏重與台灣南部交流，現在延伸金門與基隆。（記者劉禹慶攝）

    澎湖藍色公路偏重與台灣南部交流，現在延伸金門與基隆。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/17 16:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部航港局今（17）日舉辦「藍色公路海洋觀光嘉年華」發表會，正式宣布5條藍色公路新航線啟航，其中3條航線與澎湖有關，可見澎湖在台灣藍色公路的重要性，澎湖縣長陳光復也應邀出席。

    陳光復表示，此次新增的5條藍色公路航線中，有3條航線與澎湖有關，分別為「台南安平－澎湖馬公」、「布袋－馬公－金門」及「澎湖－基隆」，這不僅豐富遊客行程選擇，也大幅提升民眾往返台灣的交通便利，更進一步強化澎湖與各城市間連結。其中「基隆－澎湖」的北澎輪限定航線預計於8月底試辦，未來將大幅提升人員與貨物運輸效率，也將為觀光旅遊帶來更多便利與契機。

    一、台南安平-澎湖馬公航線：
    1.7月8日起，每週二、五各1班（來回2趟），共計12班24趟次往返台南安平及澎湖馬公港，航程約2.5小時。
    2.此次由台南安平至澎湖馬公為觀光航線，配合業者為台南市旅行商業同業公會。

    二、布袋-馬公-金門航線：
    1.航程為8月14日、17日布袋到澎湖到金門，8月15日、18日澎湖回布袋，共2來回航班。
    2.布袋到馬公約70分鐘，馬公到金門約2小時40分。
    3.配合旅行社為澎湖縣海豚灣旅行社股份有限公司。

    三、澎湖-基隆航線
    1.航程為8月25日（一）澎湖到基隆，8月26日（二）基隆回澎湖，來回共2航次，每航次（單向）約11小時。
    2.配合旅行社為山富旅行社。

    藍色公路海洋觀光嘉年華發表會，澎湖縣長陳光復應邀出席。（澎湖縣政府提供）

    藍色公路海洋觀光嘉年華發表會，澎湖縣長陳光復應邀出席。（澎湖縣政府提供）

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