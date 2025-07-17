為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    助台南災後復原 英國EBC金融集團跨海援1萬美元

    英國EBC金融集團捐款1萬美元給台南市政府社會局丹娜絲風災專戶，社會局表達感謝。（英國EBC金融集團提供）

    英國EBC金融集團捐款1萬美元給台南市政府社會局丹娜絲風災專戶，社會局表達感謝。（英國EBC金融集團提供）

    2025/07/17 16:35

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，遠在英國的EBC金融集團近日捐贈1萬美元到台南市政府社會局救災基金專戶（換算為29萬3千元台幣），集團關懷台南受災地區，希望對災後重建復原工作盡些棉薄之力。

    丹娜絲颱風7月6日晚間侵襲台南，夾帶強風豪雨重創台南各地社區，眾多住宅遭到毀損或淹水，公共設施面臨大規模中斷，從6日晚間之後台南多地區停電，停電戶數最多曾達30萬多戶，台電動員外縣市人力支援到台南搶修，連日來不斷降低停電戶數，一直搶修到17日台南地區才全數復電。

    英國EBC金融集團說，長時間停電加劇居民生活壓力，此次風災同時造成台南地區農業損失與教育設施損毀，復原工作持續進行中。EBC為盡人道救援精神，已於近日將1萬元美金捐款匯付到台南市社會救助金專戶，用於協助居民恢復基本生活需求及重建家園。

    EBC金融集團執行長David Barrett說，當社區遭遇困境，我們認為應該即刻行動，台南是該集團亞太業務的重要據點，EBC與台灣台南人民站在同一陣線，希望這筆捐款能為當前災後復原提供即時支援。

    台南市社會局說，已收到EBC集團1萬美元捐款，很感謝英國金融企業對台南災情的關懷付出，截至16日，丹娜絲颱風捐款金額已達4032筆、共5022萬多元。社會局持續邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手，捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614 ，請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」。

    丹娜絲颱風帶給台南嚴重災情，英國EBC金融集團捐款1萬美元。（英國EBC金融集團提供）

    丹娜絲颱風帶給台南嚴重災情，英國EBC金融集團捐款1萬美元。（英國EBC金融集團提供）

    警義消與志工夥伴協助用大型帆布遮蔽受風災侵襲破損的民宅屋頂。（台南市政府提供）

    警義消與志工夥伴協助用大型帆布遮蔽受風災侵襲破損的民宅屋頂。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播