助台南災後復原 英國EBC金融集團跨海援1萬美元

英國EBC金融集團捐款1萬美元給台南市政府社會局丹娜絲風災專戶，社會局表達感謝。（英國EBC金融集團提供）

2025/07/17 16:35

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，遠在英國的EBC金融集團近日捐贈1萬美元到台南市政府社會局救災基金專戶（換算為29萬3千元台幣），集團關懷台南受災地區，希望對災後重建復原工作盡些棉薄之力。

丹娜絲颱風7月6日晚間侵襲台南，夾帶強風豪雨重創台南各地社區，眾多住宅遭到毀損或淹水，公共設施面臨大規模中斷，從6日晚間之後台南多地區停電，停電戶數最多曾達30萬多戶，台電動員外縣市人力支援到台南搶修，連日來不斷降低停電戶數，一直搶修到17日台南地區才全數復電。

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英國EBC金融集團說，長時間停電加劇居民生活壓力，此次風災同時造成台南地區農業損失與教育設施損毀，復原工作持續進行中。EBC為盡人道救援精神，已於近日將1萬元美金捐款匯付到台南市社會救助金專戶，用於協助居民恢復基本生活需求及重建家園。

EBC金融集團執行長David Barrett說，當社區遭遇困境，我們認為應該即刻行動，台南是該集團亞太業務的重要據點，EBC與台灣台南人民站在同一陣線，希望這筆捐款能為當前災後復原提供即時支援。

台南市社會局說，已收到EBC集團1萬美元捐款，很感謝英國金融企業對台南災情的關懷付出，截至16日，丹娜絲颱風捐款金額已達4032筆、共5022萬多元。社會局持續邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手，捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614 ，請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」。

丹娜絲颱風帶給台南嚴重災情，英國EBC金融集團捐款1萬美元。（英國EBC金融集團提供）

警義消與志工夥伴協助用大型帆布遮蔽受風災侵襲破損的民宅屋頂。（台南市政府提供）

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