台師大抽血案》「保障學生權益最重要」 政院支持北檢從速了解案情

行政院發言人李慧芝表示，台師大抽血案現階段學生權益保障最重要，各部會也正在處置中，同時北檢已介入調查，政院非常支持從速了解案情。（行政院提供）

2025/07/17 16:31

〔記者謝君臨／台北報導〕台師大女足隊教練周台英強迫選手「抽血換學分」案引發社會震驚、憤怒。台北地檢署昨主動剪報簽分「他」字案，將周列為刑法強制等罪嫌被告進行調查。對於行政院是否針對教育部、國科會究責懲處，行政院發言人李慧芝今表示，現階段學生權益保障最重要，此案北檢已介入調查，政院非常支持從速了解案情。

台師大女子足球隊學生被迫連續14天配合每天3次抽血人體試驗，還要求學生繳回受試者費用作為球隊公積金，全案經當事人投訴曝光。行政院長卓榮泰昨表示，他對此行為感到非常憤怒，已決定停止該計畫，並全面檢討其他各類型計畫不得再有類似行為發生，對於教練、計畫主持人要予以最嚴厲處置，以正校風。

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對於行政院是否針對教育部、國科會究責懲處，李慧芝今於行政院院會後記者會表示，現階段學生權益保障最重要，各部會也正在處置中，同時北檢已介入調查，政院非常支持從速了解案情。

國科會副主委蘇振綱補充說明，去年11月知道相關訊息，今年1、3、6月分別召開3次專案小組會議，檢視台師大所提報告，發現有諸多需補充之處，已要求台師大1個月內交出完整調查報告。國科會責無旁貸，會和教育部協同作業，預計2個月內就研究倫理、學術倫理、學生照護及後續計劃處置等，對外報告。

蘇振綱指出，處理此案的國科會專案小組共有9位成員，其中5位是法律、研究倫理、生醫、體育等外部專家學者，未來台師大報告送至國科會後，若有具體需要，會再另外邀請專家學者加入。

教育部次長朱俊彰則說，此案需要心理諮商的學生，都會提供免費且數量足夠的輔導，並要求落實執行，目前教育部也在接觸學生，了解是否有其他需要協助的情況。

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