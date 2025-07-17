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    海大與水試所發現文蛤新物種 暫名「寶島文蛤」

    海大團隊透過基因解碼發現的台灣沿海沒有記錄的新物種，暫名「寶島文蛤」。（海大提供）

    海大團隊透過基因解碼發現的台灣沿海沒有記錄的新物種，暫名「寶島文蛤」。（海大提供）

    2025/07/17 16:21

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立台灣海洋大學與農業部水產試驗所合作進行「台灣海洋基因體解碼計畫」，希望在2030年前完成100種台灣海洋生物基因體圖譜，過程中卻意外發現台灣沿海尚未記錄的新物種，暫名「寶島文蛤」。海大表示，新發現的寶島文蛤有更多免疫功能相關基因，具備較高的抗病潛力，可望成為水產養殖的新品種。

    海大表示，這項計畫，鎖定代表性海洋生物深入研究，建立先進的基因定序平台，推動基因資訊分析技術，培育資料分析與整合的人才，守護海洋資源，也能幫助漁業管理和生物多樣性保育。

    第一階段預計在3年內完成30種代表性物種的全基因體定序，包括具文化意涵的飛魚、經濟價值高的康氏馬加鰆（土魠）、能吸收二氧化碳的微藻、應用潛力大的海洋酵母，以及具生態指標意義的環境細菌等，系統性建構台灣海洋基因體基礎資料，作為未來的研究、產業應用與政府決策提供重要科學依據。

    海大台灣海洋基因體中心研究團隊在進行文蛤屬（Meretrix spp.）貝類全基因體定序過程中，意外地發現了文蛤的全新物種，研究團隊初步暫且稱它「寶島文蛤」，後續將透過正式命名並發表。

    研究團隊指出，新發現的寶島文蛤基因分析顯示，有更多免疫功能基因，具備較高的抗病潛力，未來可望成為台灣水產養殖的新品種。希望有機會培育出高抗病潛力、快速成長與高環境適應力的新品系。

    海大與水試所啟動海洋基因體解碼計畫。（海大提供）

    海大與水試所啟動海洋基因體解碼計畫。（海大提供）

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