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    張博洋促增銀髮家園 社局：爭取逾300戶社宅中設置

    高雄市議員張博洋（左）實地考察鳳山銀髮家園。（張博洋提供）

    高雄市議員張博洋（左）實地考察鳳山銀髮家園。（張博洋提供）

    2025/07/17 16:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市65歲以上人口已達55萬人，老年人口比例超過20%，正式邁入超高齡社會，市議員張博洋考察鳳山銀髮家園，疾呼供不應求；社會局表示，將於興建的量體300戶以上社宅中，爭取設置銀髮家園。

    高市社會局首創全國，運用國宅、社宅空間附設銀髮家園的創新模式，為長者提供平價租金的住宅服務，不僅解決居住問題，更委外由專人管理銀髮住戶，提供日常照料、送修家具及家電、照顧護理，及24小時緊急救援通報等全方位服務。

    市議員張博洋前往鳳山銀髮家園實地考察，該家園地點位於鳳山建國新城，由國宅轉作社宅使用，共規劃12戶，目前有8戶招租，每月租金含管理費8600元，申請期限將於明天（18日）截止。

    張博洋強調，高雄市65歲以上人口比例已超過20%，銀髮家園為長者提供一個宜居及在地養老的住所。目前高雄共有左營銀髮家園、前金銀髮家園、鳳山銀髮家園等3處，總計僅34戶， 但登記候補戶數有182戶，面對高齡人口持續增長，明顯供不應求，他建議社會局應與都發局、高雄住都中心密切合作，加速廣泛設置銀髮家園。

    高雄市社會局表示，未來將在高雄興建的社宅中，針對社宅量體300戶以上的案件，爭取設置銀髮家園。

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