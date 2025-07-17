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    還很久！彰化污水下水道2期市區狂挖路 這時才完工

    彰化市中山路因為污水下水道工程，出現不少挖了工作井留下的施工痕跡。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路因為污水下水道工程，出現不少挖了工作井留下的施工痕跡。（記者張聰秋攝）

    2025/07/17 16:34

    〔記者張聰秋／彰化報導〕還很久！總經費約103億元的彰化市污水下水道系統建設，自2020年起分4期施工，整體計畫預計2040年才能全面完工。第一期去年（2024）完成，緊接第二期去年12月開工迄今才過半年，鬧區路面就因頻繁開挖、施工噪音與塞車，引發民怨。對此，縣府表示，二期預計要到2028年完工，污水建設可以改善環境品質，施工過程多少會影響民眾生活，希望民眾可以體諒、支持。

    二期分4標施工，目前進行第一到三標，第四標預計今年8月上網發包，現在施工範圍涵蓋中山路、中正路、三民路、南瑤路、民族路、四維路、永安街等重要路段，柏油路面宛如貼滿「膏藥」、很有顛簸感，開挖再回填、封路又改道，用路人「凍未條」。

    對此，縣府水利資源處表示，第二期污水管線及用戶接管工程，施工範圍自鐵路以東至中山路間，施工項目包含污水主幹管埋設、分支管埋設以及用戶接管工程，需階段性完成後才能接續施工，因此民眾對道路施工期間感受上會比較久，整體希望能在2028年完成。

    彰化市污水下水道系統全期水資源回收中心設計處理水量每天6萬噸，以及用戶接管5萬8750戶，包含彰化都市計畫區、彰化交流道特定區及八卦山風景區，為彰化縣處理量能最大的污水系統。一到四期的污水管線及用戶接管工程，由縣府委託國土署下水道工程分署代辦施工。目前，水資中心每日處理水量約為5800噸，自去年底起陸續進行第二期接管作業，已完成1萬2889戶，每日處理水量持續成長。

    彰化市中心多條道路進行污水下水道工程，開挖再回填、柏油路面宛如貼滿「膏藥」，很有顛簸感。（記者張聰秋攝）

    彰化市中心多條道路進行污水下水道工程，開挖再回填、柏油路面宛如貼滿「膏藥」，很有顛簸感。（記者張聰秋攝）

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