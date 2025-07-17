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    從環湖到田野！日月潭自行車節 5大暢遊路線8/23開騎

    日月潭自行車節系列活動將在8月23日開跑，此次推出5條自行車暢遊路線，不僅有日月潭環湖，還包含集集等地的田野鐵馬體驗。（記者劉濱銓攝）

    日月潭自行車節系列活動將在8月23日開跑，此次推出5條自行車暢遊路線，不僅有日月潭環湖，還包含集集等地的田野鐵馬體驗。（記者劉濱銓攝）

    2025/07/17 15:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭「Come!BikeDay自行車嘉年華」系列活動將在8月23日開跑，每逢週六、日開騎，今年推出5條自行車暢遊路線，除了日月潭區，還包含集集、二水、埔里等，從環湖到田野，結合專業領騎導覽與特色體驗，帶領民眾深入潭區與各地人文美景，享受悠閒鐵馬時光，即起報名，詳情可上網查詢。

    日月潭風景區管理處表示，5條路線分別為「日月潭領騎導覽15K休閒組」10場、「日月潭領騎導覽30K環潭組」6場、「集集集合！鐵馬童行！」2場、「源泉二水樂騎趣」2場，以及「埔里台灣之心．好山好水好好騎」2場，20場活動從8月23日至9月21日的每週六、日舉行，名額有限，額滿為止。

    日管處說，在日月潭騎單車可欣賞優美湖光山色，在集集可前往集集攔河堰與保育教育館，感受水文與生態魅力，前進彰化縣源泉二水，則可體驗濁水溪畔的田間小路，並在黑泥田中拔河，另在埔里的福興溫泉區，還可到地母廟、地理中心碑，以及豐年菇類農場進行採菇，完成報名還可獲自行車掛飾，或旅行斜肩水壺包，騎完全程更可獲完騎認證書，為獨特的鐵馬之旅留下紀錄。

    日月潭自行車節系列活動將在8月23日開跑，此次推出5條自行車暢遊路線，不僅有日月潭環湖，還包含集集等地的田野鐵馬體驗。（記者劉濱銓攝）

    日月潭自行車節系列活動將在8月23日開跑，此次推出5條自行車暢遊路線，不僅有日月潭環湖，還包含集集等地的田野鐵馬體驗。（記者劉濱銓攝）

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