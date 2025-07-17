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    北歐熱浪來襲！芬蘭氣溫衝上30度 吳德榮揭原因

    歐洲近期熱浪來襲，西歐氣溫衝高至30度以上。（路透）

    歐洲近期熱浪來襲，西歐氣溫衝高至30度以上。（路透）

    2025/07/17 15:26

    〔記者林志怡／台北報導〕氣候暖化造成許多極端天氣與高溫情況，北歐近期氣溫衝上30度也讓民眾擔憂，是否也是氣候變遷所致。但中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，中高緯度地區受到高壓影響時，容易因為「熱穹效應」，造成氣溫衝高，是夏季偶爾會出現的現象。

    北歐近期出現高溫熱浪，芬蘭國家氣象單位測得局部地區氣溫衝上33.5度，是當地1914年的34.7度以來測得的最高溫，且瑞典部分地區也在上個月出現創紀錄高溫，挪威氣象機構則在近北極圈處測得攝氏34度的高溫。

    對於高緯度地區近期高溫情況，吳德榮指出，中高緯度地區受到高壓籠罩時，沉降氣流會使環境趨於乾燥、天氣晴朗，氣溫容易往上衝高，且因為高壓影響下的天氣變化緩慢，容易有連日高溫的情況出現，平時也俗稱為「熱穹效應」。

    「這是中高緯度在這個季節（夏季）會出現的一種天氣，不是以前沒發生過，只是有時候延續比較久」，吳德榮表示，夏季太陽直射北半球，中高緯度也會受到較多的日照，再加上缺乏海洋調節，偶爾出現30度或以上的氣溫也是正常的，對於當地民眾來說，比較可怕的是高溫連續不斷導致適應不良。

    吳德榮也提到，台灣是有海洋調節氣溫的「海洋性氣候」，通常氣溫達到38至40度就已經是極限，但對於歐洲等大陸型氣候的區域，只要太陽一曬、沒有海洋調節，氣溫就容易往上衝高，其實沒有想像中那麼異常。

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