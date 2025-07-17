打造現代化警勤新地標 屏東枋山、春日分駐所動土

屏東枋寮分局枋山、春日分駐所動土。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/17 15:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府今日於枋寮分局枋山及春日分駐所舉行新建工程動土典禮，縣長周春米偕同地方仕紳、議員及鄉親共同見證，期盼以現代化廳舍提升基層警勤環境，強化員警執勤效能，守護鄉親安全。2處分駐所建築老舊，均逾35年，縣府投入逾7000萬元重建，融入在地文化元素，預計明年7至8月完工啟用。

枋山分駐所動土典禮由加祿國小醒獅團熱鬧開場，鼓聲震天，展現活力。春日分駐所則融入原鄉文化，由在地耆老祈福、古華國小學生獻唱原民古謠，營造溫馨儀式感。周春米表示，枋山分駐所自1988年啟用，空間狹小、老舊不堪，警務需求日增，重建刻不容緩。新廳舍總經費3750萬元，縣府自籌600萬元，採2層樓設計，原址改為綠地前庭，打造親民警民互動空間。

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春日分駐所建於民國73年，磚造結構老化，安全與機能不足。新建工程總經費3450萬元，縣府自籌600萬元，就地重建融入排灣族圖騰設計，兼顧實用與文化意象，象徵守護族人。周春米強調，「工欲善其事，必先利其器」，兩工程由李忠豪建築師事務所設計，枋山由宇勁營造、春日由浩鼎營造承建，預計明年完工，提供員警更安全便利的工作環境。

屏東縣警察局長戴台㨗指出，新分駐所保留綠意前庭，增設無障礙設施與停車空間，融入在地文史意象，提升公共性與機能，成為社區安心守護者與交流窗口。地方居民期待，新廳舍啟用後能強化警民連結，讓分駐所成為社區安全新地標。

屏東枋寮分局枋山、春日分駐所動土。（記者蔡宗憲攝）

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