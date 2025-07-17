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    停電戶近全數恢復 政院：災後復原「從寬從簡從速」

    工程會技術處長曾鈞敏說明災後復原重建情形。（圖由行政院提供）

    工程會技術處長曾鈞敏說明災後復原重建情形。（圖由行政院提供）

    2025/07/17 15:36

    〔記者謝君臨／台北報導〕行政院公共工程委員會今於行政院院會報告「丹娜絲颱風災後復原進度」，說明在中央各部會與地方政府密切合作下，已積極進行供水、供電、交通、通訊等基礎設施搶修，以協助災民逐步恢復正常生活。針對後續重建工作，政務委員陳金德已要求各機關秉持行政院長卓榮泰所揭示的「從寬、從簡、從速」原則積極辦理。

    卓榮泰於7月10日行政院院會中指派政委陳金德統籌災後復原事宜，並召開跨部會協調會議，督促相關部會協助地方政府整合資源，加快修復進度。

    根據工程會彙整各部會資料，災區7萬3487戶停水已於7日全數恢復；截至16日11時，市話停話1萬2296戶中，已恢復1萬2244戶；1313座受損的行動基地台也已修復1276座；另100萬6864戶停電戶中，截至16日晚上已修復100萬6154戶。至於陸海空交通設施129處受損點，也大致完成初步修復或排除。

    工程會表示，在9日已啟動「丹娜絲風災地方公共設施災後復建專案」，並函請地方政府加速盤點受損情形，優先動用災害防救準備金與年度相關預算。若經費仍不足，可報由行政院協助。工程會也將召集相關中央機關，依規定審核補助經費，加快災後基礎建設恢復。

    工程會指出，住宅受損方面，內政部除啟動租金補貼、修繕貸款利息補貼、租屋媒合等既有機制外，也推出「丹娜絲風災家園復原慰助金」專案。農業方面，農業部統計農漁損失約為27.98億元，已啟動現金救助、設施補助、保險理賠、低利貸款與半年免息等措施，協助農漁民儘快恢復生產。經濟部則針對受災企業提供營運貸款、租稅協助、設備修復補助等紓困方案。

    為讓災民了解申請程序，陳金德強調，各部會應主動協助簡化流程、加快撥款，並公開各項補助與協助措施，讓民眾方便查詢與使用。

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