立委要求提高嘉義農損救助 農業部：專案處理 研議貸款緩繳

針對嘉義嚴重農損，立委陳冠廷要求農業部正視此次颱風特殊性，提高農損救助金額。（陳冠廷服務處提供）

2025/07/17 15:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風至今，災後復原作業持續進行，立委陳冠廷今在立法院衛環委員會質詢時，針對嘉義地區嚴重農損，要求農業部正視災情特殊性、提高現行救助標準；農業部常務次長杜文珍承諾，香蕉等大規模作物救助金額將專案處理，研議既有貸款緩繳措施，為受災農民爭取實質協助。

陳冠廷說，目前香蕉每公頃8萬元救助標準已經沿用10年，沒有考慮物價上漲因素，許多農民反映，肥料、資材等成本較過去上漲至少150%，加上此次颱風後的廢棄物清運費用，現行補助額度無法讓農民重建，要求農業部針對丹娜絲颱風啟動一次性「專案災損加成補助」。

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陳冠廷指出，針對茶葉、咖啡、荔枝、龍眼等多年生經濟作物，因為不是一季收成，是整棵樹體受損，有些是7年成樹、10年成果，果樹此次遭連根拔起、攔腰折斷，未來10年都無法生產，農業部應研議更合理的災損評估標準。

杜文珍說，充分理解農民面臨困境，將採取3項具體措施，包括研議統一延長既有貸款、新貸款的緩繳期限，減輕農民還款壓力；針對長年生作物提供專案補助，協助度過漫長復耕期；香蕉等大規模作物，將專案處理提高救助標準。

陳冠廷表示，樂見農業部正面回應農民需求，然而時間急迫，希望相關措施儘速推出；他提醒農業部要注意養殖業全品項救助細節問題，確保受災農漁民能獲得應有協助。

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