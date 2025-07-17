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    台南四草紅樹林綠色隧道風災受創 停航10天今恢復通航

    四草大眾廟紅樹林綠色隧道這次受損嚴重，搶修通航後美景依舊。（讀者提供）

    四草大眾廟紅樹林綠色隧道這次受損嚴重，搶修通航後美景依舊。（讀者提供）

    2025/07/17 15:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕號稱「迷你版亞馬遜森林」的四草大眾廟竹筏港紅樹林綠色隧道，是台南熱門景點，這次受到丹娜絲颱風重創而停航，目前正值暑假旅遊旺季期間，不少遊客造訪卻敗興而歸，經過連日來的搶修，今天終於復航，但只能漲潮才能運行，預計下週全面正式復航。

    丹娜絲颱風這次重創台南，安南區四草地區也受災嚴重，四草大眾廟的紅樹林綠色隧道海堡一側紅樹林因位處迎風面，很多紅樹林遭折斷，部分已生長數十年的海茄苳大樹也傾倒阻斷水道，受災為歷年來最嚴重的一次。廟方經過連日來的搶修，終於清理完成，今天水道恢復暢通。

    廟方原本公告，因受颱風影響，竹筏港航道及船隻受損，綠色隧道航班預計停航至7月18日。因提早完成搶修，今天綠色隧道已恢復通航。

    綠色隧道導覽員陳友志表示，這次風災停航高達10天，為綠色隧道開航以來停航最久的一次，倒木已清理完成，綠色隧道雖不如昔日茂密，但美景依舊，由於目前水門還未修好，因此現階段通航後只能配合漲潮才能行駛，預計下週全面復航。

    四草大眾廟紅樹林綠色隧道，為台南熱門景點，慕名造訪的國內外遊客絡繹不絕。（記者蔡文居攝）

    四草大眾廟紅樹林綠色隧道，為台南熱門景點，慕名造訪的國內外遊客絡繹不絕。（記者蔡文居攝）

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